Тя пише история: Анхела Алварес е най-възрастната кандидатка за „Грами“ за латино музика

А нхела Алварес пише история като най-възрастният музикант, номиниран за награда „Грами“ за латино музика тази година. В категорията най-добър нов артист Алварес се конкурира с 80 години по-младата от нея Ярица Мартинес, която е на 15 години, с 24-годишната испанска поп звезда Пол Гран и с 25-годишната мексиканска певица Силвана Естрада.

Като дете в Куба Алварес се научила да свири на пиано и на китара, разказва изпълнителката в интервю за „Билборд“. Интересът ѝ се задълбочава, тя започва сама да композира и да пее песните си, но баща ѝ я спира от кариера в музиката. Алварес се омъжва, ражда четири деца и днес е баба на девет внучета, дори вече е прабаба.

