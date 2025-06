„Тетрадката“ е истинска история - запознайте се с двойката, вдъхновила епичната любов на Ноа и Али

Л юбовните истории като тази в „Тетрадката“ рядко се случват в реалния живот, но за двойката, която вдъхновява образите на Али и Ноа, тя се превръща в реалност.

Филмът, базиран на бестселъра от 1996 г. на Никълъс Спаркс, отбелязва 21 години от премиерата си. Излязъл на 25 юни 2004 г., той разказва за романса между Ноа Калхун (Райън Гослинг) и Али Хамилтън (Рейчъл Макадамс) — любов, родена в младостта, разкъсана от обстоятелства, но устояла на времето.

В по-късните години от живота си, Али започва да губи паметта си заради болестта на Алцхаймер, а Ноа всеки ден ѝ чете историята на живота им от тетрадка, надявайки се да събуди в нея спомените и чувствата от миналото.

Според Спаркс, романът е написан в рамките на шест месеца и е вдъхновен от бабата и дядото на бившата му съпруга Кати Спаркс, които преживяват страстна лятна любов, разпъната от строгите родители на бабата.

Въпреки че тя се сгодява за друг мъж, никога не забравя първата си любов и в крайна сметка се връща при нея. „Бабата и дядото на Кати бяха невероятна двойка и в много отношения тяхната история е „Тетрадката““, казва Никълъс Спаркс в интервю за The Wall Street Journal през 2016 г.

Историята трогва читателите и романът попада в класацията на "Ню Йорк Таймс" за бестселъри, където остава повече от година. Филмът от 2004 г. също жъне успех, реализирайки над 117 милиона долара приходи в световен мащаб.

В интервю за CBS News Sunday Morning през 2024 г., Спаркс коментира универсалната притегателност на книгата: „Това е история за млада любов, за отново събрана любов, за вечна любов… но също и история за паметта.“

