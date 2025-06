„Тетрадката“ 21 години по-късно: Как изглеждат актьорите днес (СНИМКИ)

П реди повече от две десетилетия "Тетрадката" подари на киноманите любовна история, която устоява на времето — и до днес кара зрителите по целия свят да посягат към кърпичките.

Филмът, базиран на едноименния бестселър на Никълъс Спаркс и режисиран от Ник Касаветис, се появява по екраните на 25 юни 2004 г. и оттогава остава в сърцата на публиката. Със световен приход от над 118 милиона долара, според Box Office Mojo, "Тетрадката" се превръща в емоционален хит.

Сюжетът проследява продължил десетилетия романс между Али Хамилтън (Рейчъл Макадамс) и Ноа Калхун (Райън Гослинг). Развива се през 40-те години на XX век и започва с бурна лятна любов между богата наследница и скромен младеж от работническата класа. Въпреки силната им връзка, социалните различия и неодобрението на семейството ги разделят. Години по-късно Али е изправена пред съдбоносен избор: да се омъжи за годеника си (Джеймс Марсдън) или да последва сърцето си и да се върне при Ноа — мъжа, когото никога не е спряла да обича.

