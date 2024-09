Телескопът Webb откри шест небесни тела в светещ космически облак (СНИМКИ)

А строномите са забелязали шест свободно плаващи небесни тела (космически обекти, които не обикалят около звезди- бел.ред.), използвайки космическия телескоп Джеймс Уеб.

Небесните тела са малко по-големи от Юпитер и наблюденията хвърлят светлина върху това как се формират звездите и планетите във Вселената.

Телескопът Уеб надникна в звездообразуваща мъглявина или облак от газ и прах, наречен NGC 1333, разположен на 960 светлинни години от нас в по-голям облак от газ и прах, наречен молекулярния облак Персей. Турбуленцията вътре в мъглявината създава възли, които се свиват поради гравитацията, раждайки звезди.

Космическата обсерватория засне драматичен, светещ образ на космическия облак. Докато космическият телескоп Хъбъл преди това е заснел изображения на мъглявината, прахът закрива гледката му към процеса на образуване на звезди.

Но Уеб, който е способен да наблюдава вселената в инфрачервена светлина, успя да погледне право през праха.

