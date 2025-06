Теди Суимс стана татко на момченце

Т еди Суимс и Рейч Райт вече са горди родители на момченце.

Двойката обяви радостната новина в публикация в Instagram в петък, като съобщи, че са посрещнали сина си по-рано тази седмица.

Към трогателния пост те споделиха черно-бяла снимка, на която се виждат малките пръстчета на новороденото, нежно хванали един от техните. Под кадъра беше написано: „23.06.25. Обичаме те, малко човече.“

Изпълнителят, чието истинско име е Джейтън Колин Димсдейл, за първи път обяви, че с Райт очакват бебе още през януари.

„Нямаме търпение да се запознаем. 🤍✨“, написаха тогава в социалните мрежи.

След новината за бременността, Суимс сподели в „Шоуто на Дженифър Хъдсън“, че е изключително развълнуван от предстоящото бащинство. Той разказа какво очаква с най-голямо нетърпение от ролята си на баща.

„Просто се надявам детето ми един ден да говори с такава обич за мен, както аз говоря за своите родители“, каза той. „Искам да му дам безопасно пространство, в което да се изразява свободно. Независимо дали е момче или момиче – мечтая да се върнем на игрището в някаква форма. Искам родителите ми отново да бъдат на трибуните, подкрепяйки дете.“

Певецът на хита "Lose Control" за първи път се появи официално с Райт в Instagram малко след като двамата обявиха бременността.

