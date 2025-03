Тайният живот на папите, преди да станат известни

К ато глава на Католическата църква бихме могли да предположим, че повечето папи са прекарали целия си живот в служба на вярата. Въпреки това, за малка част от тях ранните кариери се оказват далеч от традиционния духовен път.

Докато повечето папи са преминали през кардиналски сан преди избора си, техният път невинаги е бил лесен. За тези, израснали по време на Втората световна война, религиозният живот е бил изпълнен с предизвикателства – затваряне на църкви, преследване на духовници и дори арести. За други необходимостта да изкарват прехраната си ги е карала да вършат обикновени, дори неочаквани, професии, които днес изглеждат странни на фона на високия им статус.

