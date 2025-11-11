Създадоха жива играчка, която наистина умира, ако не се грижиш за нея

Н ов прототип на играчка напомня на култовия Тамагочи – яйцевидния виртуален домашен любимец, който беше изключително популярен през 90-те години. Само че този път, когато играчката „умре“, на екрана не остава просто празно място.

Вместо дигитален герой, SquidKid издига идеята на ново ниво – в него живеят истински бактерии, които трябва да бъдат поддържани живи и светещи. Създадена от студенти от Университета „Нортийстърн“ в САЩ, играчката има за цел да създаде „не просто дълготраен приятел, а истинска връзка между децата и природния свят“.

„Наричаме го жив Тамагочи. Подобно на оригинала, той учи на грижа чрез ежедневна интеракция, но вместо дигитална симулация, този съдържа живи биолуминесцентни бактерии

(Aliivibrio fischeri). Когато децата стиснат, разклатят или окислят калмаровидната играчка, бактериите започват да светят – не заради код или батерии, а защото са живи“, обяснява проф. Катя Золотовски, преподавател по биотехнологии и дизайн, пред Newsweek.

„Това е преход от дигитални домашни любимци към истинска биологична взаимозависимост – вниманието и грижата на децата буквално поддържат живота на друг организъм“, обяснява тя.

Според Дейрдре Ни Конейл, магистър по дизайн на преживяванията, идеята има и морален аспект:

„Децата не винаги се отнасят добре с играчките си. При стария Тамагочи, ако го игнорираш, просто „умира“. Но в този случай – наистина убиваш нещо живо“.

Играчката има прозрачен резервоар, в който се намира бактериалната култура. За да поддържат SquidKid жив, децата трябва редовно да осигуряват кислород, хранителна „супа“ и движение – чрез специално пипалце, което впръсква въздух.

Светенето се появява само когато бактериите са „щастливи и здрави“. Дизайнът е вдъхновен от рижавоопашатия калмар от Хавай, който в природата живее в симбиоза с тези бактерии.

Макар идеята за бактерии в детска играчка да звучи рискова, екипът е представил проекта си в Музея за модерно изкуство (MoMA) в Ню Йорк като финалист в международния конкурс Biodesign Challenge Summit.

Изследователите уверяват, че системата е напълно безопасна:

„Бактериите са напълно безвредни – дори толкова безопасни, че учените казаха, че можеш да ги изпиеш (макар ние да не препоръчваме това!). Културата е запечатана в кислородопропускаща камера и няма директен контакт с детето“, казва Золотовски.

Екипът е работил с екотоксиколог и университетската биомейкър лаборатория, за да се гарантира, че няма следи от E. coli или други патогенни организми. Ако контейнерът случайно се счупи, бактериите не биха оцелели дълго и не представляват риск за хората или околната среда.

Проектът е част от по-широка инициатива за обучение на млади хора как да използват биотехнологиите по забавен и отговорен начин. Студентите на Золотовски вече са създали дрехи от биопластмаса, прибори от водорасли и биоматериални устройства за следене на менструалния цикъл.

Що се отнася до SquidKid,

играчката все още не е пусната на пазара, но е преминала обстойни тестове и интервюта с деца на 10 години, за да се проучи как те възприемат идеята за грижа към жив организъм.

Целта е тя да бъде въведена като образователен „класен домашен любимец“ за деца на възраст между 8 и 11 години – с комплект за поддръжка и учебни материали.

„SquidKid учи, че микробиомите – микросветовете в нашите черва, по кожата и в околната среда – са жизненоважни за здравето и екологичното равновесие,“ казва Золотовски. „Чрез грижа за бактериите децата развиват емпатия към живота и научават, че взаимодействието с природата ни прави по-здрави и по-свързани с нея“.

В заключение, екипът вярва, че SquidKid може да проправи пътя към ново поколение „живи играчки“, които възстановяват връзката на децата с биологичните процеси и заменят екрана с истинския живот.