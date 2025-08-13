Любопитно

Съкровището от Тополовград ще е изложено в София за два месеца

Изложбата „Блясъкът на елинистическото злато - повелителят на Сакар“ беше открита в Националния археологически музей в София

13 август 2025, 14:45
И зложбата „Блясъкът на елинистическото злато - повелителят на Сакар“ беше открита в Националния археологически музей в София.

Съкровището от Тополовград ще остане в музея два месеца, след което ще се върне там, където му е мястото - в общинския музей в Тополовград.

Сред акцентите в изложбата са железен нож със златни апликации и инкрустации, уникална златна гривна с отлети фигурки с полускъпоценни камъни, златна огърлица, златен пръстен с желязна плочка, златен венец, златни апликации от ризница, златни мъниста от конска амуниция, както и масивния златен начелник от конска сбруя с изображение на змия, представен за пръв път по-рано тази година в рамките на изложбата „Българска археология“.

