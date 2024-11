Стресирани сте? Записването на списък със задачи може да ви помогне

А ко някога ви е трудно да заспите, може да се окаже, че едно от нещата, които ви държат будни, е да се тревожите колко много неща трябва да свършите през следващия ден, особено ако има задачи, които сте започнали, но все още не сте завършили.

При проучване на служители в германска ИТ компания се оказало, че тези, които са имали недовършени задачи в края на работната седмица, са по-склонни да мислят за проблемите си през уикенда в сравнение с тези, които са били повече или по-малко в течение на работното си натоварване. Изследователката Кристин Сирек от Университета в Трир пише, че резултатите показват, че „усещането за незавършени задачи през седмицата засилва персеверативните когниции на служителите и влошава съня през уикенда, дори и извън влиянието на натиска на времето“.

Лицата с незавършени задачи също така са били по-склонни да установят, че сънят им е нарушен през уикенда.

This is what I'm always saying to students. If it's not written down, it's vague and your brain will respond with anxiety instead of accountability. #communitycollege #professorlife #teacherhackshttps://t.co/Gs0MeurBTQ