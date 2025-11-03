Сред 7 съпрузи - кой е бил най-добрият любовник на Елизабет Тейлър

Б лизка приятелка на Елизабет Тейлър разкрива интимни нови подробности за любовния живот на киноиконата. Новата документална поредица на Fox Nation „Елизабет Тейлър: Бунтарка суперзвезда“, продуцирана от Ким Кардашиян, възроди интереса към легендарните романси на актрисата.

Сега Вики Тиел, която беше дългогодишна приятелка на Тейлър и служеше като стилист на покойната актриса, назова кой от седемте съпрузи на звездата тя е нарекла „най-добрият в леглото“.

Тиел каза пред списание People, че

любимият любовник на Тейлър е бил Ричард Бъртън,

починалият известен актьор,за когото актрисата е омъжила и развеждала два пъти след като се влюбва в него на снимачната площадка на филма „Клеопатра“ от 1963 г.

„Абсолютно. Без съмнение. Любовникът ѝ за цял живот беше Ричард“, сподели Тиел.

„Тя беше много забавна“, продължи тя. „Приемаше секса много леко. На много неща ме научи и мен; ако нещо лошо се случи, просто си извърташ очите, усмихваш се и не се тревожиш. Тя винаги се смееше и беше щастлива. Много, много щастлив човек“.

Тиел спомни, че макар в крайна сметка двойката да не останала заедно, любовта им един към друг устояла. Дизайнерката си спомни, че е говорила с Бъртън малко преди той да почине от мозъчен кръвоизлив през август 1984 г. на 58-годишна възраст. Тиел разказа, че той ѝ е споделил послание, което искал тя и тогавашният ѝ съпруг – гримьорът Рон Бъркли, да предадат на Тейлър.

„Два дни преди Ричард да умре той ми се обади“, спомня си Тиел. „Каза:

„Мисля, че няма да живея много дълго и искам ти и Рон да кажете на Елизабет, че винаги ще я обичам най-много. Обичам я завинаги и винаги. Липсва ми и я обичам с цялото си сърце“.

Тиел каза, че е посетила Тейлър в дома ѝ в Бел Еър скоро след смъртта на Бъртън. „Тя се къпеше“, спомня си Тиел. „Каза ми: „Ела в банята“. Влязох в банята. Имаше вана, която беше заобиколена от ръб, по който имаше рамки с диамантени елементи; не истински, но наистина красиви рамки – около 20 рамки около ваната. Всички бяха със снимки на нея и Ричард“, разказва тя.

През живота си Тейлър е била омъжена за наследника на хотелския бизнес Конрад „Ники“ Хилтън-младши от 1950 до 1951 г., актьора Майкъл Уайлдинг от 1952 до 1957 г., продуцента Майк Тод от 1957 до смъртта му през 1958 г., певеца Еди Фишър от 1959 до 1964 г., Бъртън от 1964 до 1974 г. и отново от 1975 до 1976 г., политика Джон Уорнър от 1976 до 1982 г. и строителя Лари Фортенски от 1991 до 1996 г.

В трите епизода на документалната поредица се разглеждат ключови аспекти от живота на Тейлър, включително всеки от нейните бракове, като особено се набляга на

бурната ѝ любов с Бъртън – една от най-известните холивудски любовни истории.

Бъртън и Тейлър не се влюбват от пръв поглед при първата им среща на парти, която се случва десет години преди да се съберат в „Клеопатра“. Тейлър била наясно с репутацията на Бъртън като женкар и го избягвала.

В документалната поредица Джоан Колинс, която е играла с Бъртън във филма „Sea Wife“ от 1957 г., си спомня, че актьорът бил известен с това, че „спал с всички свои колеги в главна женска роля“. „Всички актьори правеха предложения на актрисите“, спомня си Колинс. „Виждаха го като свое божествено право“. Тя продължи: „И когато той направи предложение на мен и аз го отхвърлих, той каза: „О, не можеш да направиш това. Прекъсна ми рекорда“.

Все пак искри прехвърчали между Бъртън и Тейлър, докато снимали „Клеопатра“, в който тя играе египетската царица, а той – римския генерал и любовник на Клеопатра Марк Антоний. В архивни кадри от документалния филм Бъртън си спомня срещата си с Тейлър на снимачната площадка.

„Имаше едно странно, сфинксоподобно създание“, казва той. „И мислех, че тя вероятно е най-недостъпното, недостижимо и забележително същество, което някога съм виждал. Затова си поставих за цел да привлека вниманието ѝ“.

Във видеозапис, съпроводен с глас, Тейлър си спомня момента, в който се влюбва в Бъртън. „Първият ден на снимачната площадка той беше махмурлия и много уязвим, и ръцете му трепереха“, спомня си тя. „Той ми помоли да държа чашата с кафе до устните му и аз бях загубена“.

Двойката започва страстна и много публично известна извънбрачна афера.

По това време Тейлър е омъжена за Фишър, а Бъртън — за актрисата Сибил Бъртън, с която имат две дъщери – Кейт и Джесика.

Синът на Тейлър, Кристофър Уайлдинг, който даде първото си интервю пред камера в документалната поредица, си спомня, че е мислел, че майка му е нещастна в брака си с Фишър по онова време. „Не беше нормална ситуация, и тогава отношението ѝ беше: „Като искам, така ще стане, и ако не ти харесва, съжалявам“, каза той.

„Неочаквано се получи с Ричард“, каза помощничката и приятелка на Тейлър Джорджан Стръм. „И стана по един страстен начин“, добави тя. „Беше галванизиращо, експлозивно и неоспоримо“.

Колинс отбелязва, че Фишър, който преди това е имал връзка с Тейлър, докато е бил женен за Деби Рейнолдс, е знаел за изневярата на жена си с Бъртън. „Очевидно нещо се случваше между Ричард и Елизабет, и Еди знаеше за това“, каза тя. „Спомням си, че беше голяма вечеря. Бъртън беше там, и всичко беше изключително некомфортно. Еди се опитваше да се сдобри с нея с тази гривна Cartier, а тя я отхвърли. Казах: „Аз ще я взема“ – разказа тя със смях. „Всички бяха потресени, защото беше толкова явно“, добавя Колинс. „Еди Фишър изглеждаше много разочарован и победен – победен човек“.

Аферата между Тейлър и Бъртън е широко отразена от медиите, а скандалът привлича вниманието на

Ватикана, който осъжда актьорите и публично ги порицава за „еротично скитничество“.

В документалния филм Кристофър си спомня как медийното отразяване на скандалната връзка на майка му го е засегнало. Тейлър има двама сина, Кристофър и Майкъл, от втория си съпруг, Майкъл Уайлдинг. „Беше много тежко“, каза той. „Когато отидох в пансионното училище, научавах неща за това какво правят от вестниците. Всички останали деца знаеха тези истории. Чувах, знаеш ли, неприятни подигравки. „Твоята майка просто обича да спи с много мъже“ или нещо такова“.

„Беше… трудно,“ продължи той. „Когато поотраснах, тя изрази съжаление. Чувствала е, че не е била добра майка. Аз мисля, че е била добра майка. Не е било лесно“.

В интервюто си Кардашиян коментира как славата на родителите влияе на децата. „Не планираш този живот за децата си“, каза тя. „Ти си възрастен, можеш да се справиш. Не знаеш кое от твоите деца наистина може да се справи, затова мисля, че е много трудно за семейството. Когато хората се отварят за такава проверка, това е много тежко за душата ти“.

През 1964 г. и Тейлър, и Бъртън се развеждат стс съпрузите си и се женят един за друг. Двамата стават една от най-успешните холивудски двойки, като играят заедно в 11 филма.

По време на първия си брак двамата, които медиите наричаха „Лиз и Дик“, осиновиха дъщеря на име Мария. Освен Мария, Кристофър и Майкъл, Тейлър имаше и дъщеря Лиза с третия си съпруг, Майк Тод.

Бракът на Тейлър и Бъртън бил известен със своята страстност и драми. Двойката се развежда за първи път през юни 1974 г., но скоро се събира отново. През октомври 1975 г. те отново се ожениха на тайна церемония в Ботсвана. „Разменихме пръстени, погледи без край, и се оженихме отново, там където винаги сме принадлежали“, написа Тейлър в дневника си, според Кейт Андерсен Броуър, автор на биографията „Елизабет Тейлър: Смелост и блясък на една икона“ от 2022 г.

Въпреки това, по-малко от 10 месеца по-късно, през юли 1976 г., двойката се развежда отново.

„Обичам Ричард с всяко влакно на душата си, но не можем да бъдем заедно. Ние сме твърде взаимно разрушителни“,

казва Тейлър.

Три седмици преди смъртта си, Бъртън казва на брат си Греъм: „Елизабет и аз никога наистина не се разделихме. И никога няма да се разделим“. Бъртън пише на Тейлър последно писмо дни преди да почине. В него описва как е бил най-щастлив с нея и си задава въпроса дали не са имали още един шанс. Тейлър пази бележката в чекмедже до леглото си до смъртта си на 79 години през март 2011 г.