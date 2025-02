Почина актриса от Squid Game

А ктрисата от филма Squid Game Ли Джу-щиль почина на 81-годишна възраст.

Според корейския вестник The Chosun тя е починала в неделя в семейния си дом в Уйеонгбу, Южна Корея.

Според вестника тя е била диагностицирана с рак на стомаха през ноември 2024 г. Преди това Ли е била диагностицирана с рак на гърдата в трети стадий през 50-те си години.

