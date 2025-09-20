Любопитно

20 септември 2025, 08:59
Спестете от сметки: Как да изберем най-икономичния климатик
И два студеното време и предстои да изберем как да се отопляваме. Единият от вариантите е това да стане с климатик, съобщи pariteni.bg.

Как да изберем климатик, съветват от Асоциация "Активни потребители".

Разходът на енергия е най-важният параметър, който трябва да проверим. Независимите сравнителни потребителски тестове разкриват големи разлики в енергийната ефективност между най-добрите и най-лошите в теста. Колко енергия ще изразходва климатикът за своята работа зависи също и от допълнителни фактори, като големината на отопляваното помещение, слънчевата му светлина, изолацията на сградата, други източници на топлина в помещението, колко често устройството ще работи, какви са външните температури, ще го използваме само за охлаждане или и за отопление и т.н.

Как да определим подходящата мощност?

Важна част при избора на климатик е правилната мощност, която да отговаря на размерите на помещението, което отоплява или охлажда. Защото, ако той не е с правилната мощност, няма да работи ефективно. Ако климатикът е прекалено голям ще създава течение, при прекалено малък климатик за помещението, то ще се стопля и охлажда трудно  и ще се използва повече електроенергия. За да определите каква мощност ви е необходима, можете да използвате нашия калкулатор на сайта на Активни потребители: https://aktivnipotrebiteli.bg/ страница/365/Избор-на-климатик.

За какво да следим при покупка?

Ето няколко неща, които трябва да имате предвид: Прочетете внимателно енергийния етикет.

Климатиците на пазара трябва да са придружени от задължителен етикет за енергийна ефективност, в който по скалата от A+++ до D са отразени годишна консумация на енергия за охлаждане, годишна консумация на енергия за отопление, коефициенти за сезонна ефективност за отопление (SCOP) и охлаждане (SEER), както и нивата на годишно потребление на енергия и на шум.

ВАЖНО

SEER и SCOP са два основни показателя, които показват колко икономичен е климатикът.
SEER (сезонен коефициент на енергийна ефективност при охлаждане) информира колко икономично е охлаждането. Например, ако един климатик има SEER 9,4, а втори модел е със SEER 5,1 това означава, че първият ще използва почти два пъти по-малко електроенергия, за да постигне същото охлаждане.

SCOP (сезонен коефициент на ефективност при отопление) работи по същия начин, но се отнася до отоплението през зимата. Ако SCOP е 5,1, това означава, че от 1 kW електрическа енергия уредът създава 5,1 kW топлинна енергия.

Видове климатици

Прозоречни климатици

 Капацитетът варира от 5000 до 12 500 BTU (~1.4-3.6kW) и те не са подходящи за по-големи помещения. Използват се основно за охлаждане и предимството им е ниската цена и по-лесният монтаж. Не са популярни в България и се намират по-трудно.

Преносими климатици

 Преносимите модели са предназначени за домове или офиси, в които не е подходящо монтирането на друг вид система. Те варират от 9 000 до 15 500 BTU (~2.5-4.5kW), но са скъпи и използват повече енергия и са по-шумни от аналозите с подобен размер. А „преносим“ е погрешно наименование – те са ограничени от гъвкава тръба свързана с прозореца за отвеждане на въздуха, а теглото им допълнително затруднява местенето им.

Разделени (сплит) климатици

Сплит системите са интелигентен начин за добавяне на климатик към ограничен брой стаи, без да се налага да инсталирате тръбопроводи за централна въздушна система. Те са по-скъпи от прозоречните или преносимите модули (и се препоръчва професионална инсталация), но е по-евтино от централната вентилация, ако охлаждате само няколко стаи, каквито са масовите апартаменти в България. Нашите тестове са фокусирани изцяло върху този тип климатици.

Проверете

Не подценявайте шума

Резултатите от нашите тестове за шум  са добър съветник. Най-добрите модели  са толкова тихи, че единственият звук, който може да чуете, е работещият вентилатор. Не  е без значение и точното място на монтиране на вътрешното тяло.

Помислете за интелигентно охлаждане

Някои климатици са станали по-интелигентни, позволявайки ви да ги контролирате и регулирате от вашия смартфон. Може дори да сте в състояние да ги свържете към други устройства във вашия дом.

Запознайте се с гаранцията 

Някои климатици имат по-дълги гаранции от други. Когато купувате ново устройство, проверете уебсайта на производителя за информация и попитайте търговеца за гаранцията за марката и модела, които обмисляте да купите.

Източник: pariteni.bg    
