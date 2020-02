Дъфи: Бях изнасилена, дрогирана и държана в плен

П евицата с награда „Грами“ Дъфи разкри, че е била дрогирана и изнасилена, след като е била държана в плен от нападател, предаде Би Би Си.

35-годишната уелска звезда сподели пост в акаунта си в Инстаграм, в който разказва своята история.

Singer Duffy reveals she was 'drugged, raped and held captive' https://t.co/W7VSkahbgn

Дъфи, която стана известна с хита от 2008 г. "Mercy", написа на своите последователи следното:

"Можете само да си представите колко пъти съм мислила да напиша това...

Много от вас се чудят какво се случи с мен, къде изчезнах и защо. Журналист се свърза с мен и аз му разказах всичко това миналото лято. Той беше мил и аз се почувствах толкова добре, че най-накрая говоря за това".

"Истината е, моля ви да ми повярвате, че сега съм добре и в безопасност. Бях изнасилена, дрогирана и държана в плен няколко дни“, написа тя.

"Разбира се, че оцелях. Възстановяването отне време. Няма лесен начин да го разкажа. Но мога да ви споделя, че през последното десетилетие хиляди пъти се опитвах да се накарам да искам слънцето да изгрее в сърцето ми. Сега това се случи".

Певицата продължава своя разказ така:

"Чудите се защо не избрах да използвам гласа си, за да изразя своята болка? Не исках да показвам на света тъгата в очите си. Запитах се как мога да пея от сърце, ако е разбито? Бавно сърцето ми се възстанови".

The Welsh performer said in an Instagram post that it has taken time to recover https://t.co/6J3J9UHUkp