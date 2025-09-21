Любопитно

Скъпи почивки в Турция: 30 евро за няколко кюфтета

Турция вече не е номер едно

21 септември 2025, 06:57
Скъпи почивки в Турция: 30 евро за няколко кюфтета
Източник: iStock/Getty Images

Т урция вече не е номер едно: страната губи своята конкурентоспособност в туризма. Цените на почивките растат, а броят на туристите спада. И гостите от България са по-малко, съобщи Deutsche Welle.

През този сезон бизнесът с лятото, слънцето и плажа не върви добре в Турция. През юли, когато обикновено идват най-много посетители, броят на туристите е спаднал с 5%. Изглежда платежоспособните германци и британци са потърсили други дестинации или са си останали у дома. За Турция това може да има неприятни последствия не само за важния сектор на услугите, но и за цялата икономика, пише в обширна статия по темата германският "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг" (ФАЦ).

Още миналата година Турция изостана в ценовата конкуренция с други утвърдени ваканционни дестинации. В резултат на това десетки хиляди турци предпочетоха да почиват на гръцките острови, вместо у дома. Междувременно вече всички научиха за поскъпналите почивки в Турция. Инфлацията, която си остава висока – 33,5 %, високите лихви и реалното поскъпване на турската лира отслабват не само конкурентоспособността на турската експортна индустрия, посочва изданието.

Икономическият гигант страда

"Икономическата ситуация в Турция е основната причина за проблемите, които наблюдаваме в туризма", казват от Асоциацията на туристическите агенции в Измир. Повишението на цените в сектора на услугите напоследък забави ход – с малко под 50 процента то е най-ниското от средата на 2022 насам, но е показателно за размера на разходите в турския туристически сектор. А той е важен отрасъл – туризмът генерира около една десета от брутния вътрешен продукт на страната и осигурява заетост на 5 процента от работещото население, уточнява ФАЦ.

През юли Турция е приела близо 7 милиона туристи, от които най-много са били германците (981 000), което обаче е с 55 000 по-малко от предходната година. Следват руснаците (954 000), британците (597 000), поляците (329 000) и холандците (260 000).

Това може и да изглежда много, но броят на влизанията в страната намалява за трети пореден месец. И гостите от България и Иран намаляват. А общо през първата половина на тази година чуждестранните посетители са били с около 600 000 по-малко в сравнение със същия период на миналата година, когато броят им е бил 29 милиона. При това положение през оставащите месеци до края на годината ще трябва да се случи почти чудо, за да бъде постигната годишната цел от 65 милиона посетители в Турция, посочва ФАЦ.

Като основна причина за спада на резервациите през юли и август се посочват "прекомерно високите" цени - особено в ресторантите. Агенция Блумбърг цитира туристически мениджър от Мармарис: "Когато посетителите трябва да платят 35 долара за няколко кюфтета или 20 долара за пица, това се отразява на цялата индустрия, дори на самата страна."

Скъп "олинклузив"

Според Денис Угур, управител на туроператора Бентур, Турция е станала жертва на собствения си успех: гостите са привикнали на разкошен "олинклузив" в турските хотели, които обаче вече не могат да предлагат подобно обслужване на приемливи цени. Други експерти посочват и забавянето на световната икономика, както и геополитическата несигурност като фактори, които карат хората да се въздържат от пътувания, подчертава "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг".

Средната цена за полет, настаняване и трансфер от летището до хотела в момента е около 1200 евро на човек за 9 дни престой. При статистическа заетост на стая от 2,2 души, това означава 2600 евро. 

Денис Угур обаче има и друго обяснение за намалелите резервации през двата силни летни месеца юли и август – не е изключено туристите да се въздържат от почивки в Турция заради жегите в разгара на лятото. Така например се наблюдава пренасочване на резервациите към по-приятните в климатично отношение сезони пролет и есен.

Има обаче и регионални фактори. Според бранша някои дестинации в Гърция или Испания вече са по-евтини от Турция. Като силен ценови конкурент на Турция се очертава и Египет, където температурите са дори по-високи от тези в Турция. "Там разходите за труд са на нивото от преди 10 години в Турция", казва в тази връзка Угур. Освен това страната наваксва и по отношение на качеството на храната и обслужването", казва още той пред ФАЦ.

Източник: Deutsche Welle    
Турски туризъм Спад на туристи Високи цени Конкурентоспособност Икономическа ситуация Инфлация Почивки в Турция Алтернативни дестинации Олинклузив Туристически сектор
Последвайте ни

По темата

Ройтерс: Доналд Тръмп се отдръпва от дипломацията - Европа остава сама срещу Владимир Путин

Ройтерс: Доналд Тръмп се отдръпва от дипломацията - Европа остава сама срещу Владимир Путин

Херцогинята на Йорк нарича Джефри Епстийн „върховен приятел“ в скандален имейл

Херцогинята на Йорк нарича Джефри Епстийн „върховен приятел“ в скандален имейл

Социалните помощи и детски: Как се определя семейният доход

Социалните помощи и детски: Как се определя семейният доход

Скъпи почивки в Турция: 30 евро за няколко кюфтета

Скъпи почивки в Турция: 30 евро за няколко кюфтета

30-40% увеличение на заплатите в някои сфери

30-40% увеличение на заплатите в някои сфери

pariteni.bg
Най-сладките породи котки в света

Най-сладките породи котки в света

dogsandcats.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 5 дни
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 5 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 5 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 5 дни

Виц на деня

Жена звъни на мъжа си: – Скъпи, слушай по радиото, казват, че някой кара в насрещното по магистралата! – Един ли? Всички карат в насрещното!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Разходка в морга и атомен туризъм: Какви екстремни хобита са се практикували в миналото?

Разходка в морга и атомен туризъм: Какви екстремни хобита са се практикували в миналото?

Любопитно Преди 1 час

Париж от 19-ти век успял да превърне въпроса „Хей, хлапе, искаш ли да видиш мъртво тяло?“ в процъфтяващ бизнес модел

<p>Лято през септември &ndash; до 31 градуса в неделя</p>

Лято през септември – до 31 градуса в неделя

България Преди 1 час

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

<p>Летището в Брюксел иска отмяна на част от полетите, насрочени за неделя</p>

Важно за пътуващите: Летището в Брюксел иска отмяна на част от полетите, насрочени за неделя

Свят Преди 9 часа

Целта е да се избегнат дълги опашки и отмяна на полети в последния момент

Тръмп заплаши Венецуела с "неизмерими" последици заради мигрантите

Тръмп заплаши Венецуела с "неизмерими" последици заради мигрантите

Свят Преди 10 часа

Неотдавна САЩ разположиха няколко военни кораба в района на Карибско море

Домбровскис: ЕС е отворен да гарантира заем за Украйна, използвайки замразени руски активи

Домбровскис: ЕС е отворен да гарантира заем за Украйна, използвайки замразени руски активи

Свят Преди 10 часа

Заради войната на Русия в Украйна, около 200 милиарда евро активи на Централна банка на Руската федерация са замразени в ЕС

Стюардесата Николета Кръстева заслужи място във Войната на племената на “Игри на волята”

Стюардесата Николета Кръстева заслужи място във Войната на племената на “Игри на волята”

Любопитно Преди 10 часа

Кондиционният треньор Гизем Мазлъмова беше изпратена в изгнание на Блатото

Отиде си продуцентът Росен Цанков

Отиде си продуцентът Росен Цанков

България Преди 11 часа

Тъжната вест беше съобщена от режисьора Димитър Гочев

Напрежение в Хага: Протестиращи запалиха полицейски автомобил

Напрежение в Хага: Протестиращи запалиха полицейски автомобил

Свят Преди 11 часа

Нидерландската полиция е използвала водно оръдие, за да разпръсне протестиращите

<p>Мъж е открит мъртъв след побой в Пловдив, столичанин е задържан</p>

27-годишен столичанин е арестуван за смъртта на мъж в Пловдив

България Преди 11 часа

Смъртта на пловдивчанина е настъпила в резултат на травми от побой

Военен: Руските изтребители над Естония, са игнорирали сигналите на пилотите от НАТО

Военен: Руските изтребители над Естония, са игнорирали сигналите на пилотите от НАТО

Свят Преди 11 часа

Все още "остава да бъде потвърдено" дали нарушението на границата е било умишлено или не, заяви полковник Антс Кивиселг

"Хамас" заплашва с фатална развръзка за 47 заложници

"Хамас" заплашва с фатална развръзка за 47 заложници

Свят Преди 12 часа

Групировката публикува днес фотомонтаж и снимки на заложниците

<p>🍺Наздраве! Откриха тазгодишния &quot;Октоберфест&quot;&nbsp;</p>

Наздраве! Откриха тазгодишния "Октоберфест" в Мюнхен

Свят Преди 12 часа

Събитието може да привлече до 6 милиона посетители

Москва осъди остро решението на ООН за санкциите срещу Иран

Москва осъди остро решението на ООН за санкциите срещу Иран

Свят Преди 12 часа

"Тези действия нямат нищо общо с дипломацията"

Внимание, шофьори! Част от АМ "Хемус" е силно задимена

Внимание, шофьори! Част от АМ "Хемус" е силно задимена

България Преди 12 часа

На място са изпратени екипи на пожарната и полицията

ГДБОП разби 4 високотехнологични оранжерии за канабис

ГДБОП разби 4 високотехнологични оранжерии за канабис

България Преди 12 часа

В хода на разследването са претърсени 10 имота

НАТО отвръща на Москва след руските нахлувания по въздух - турска система ще пази небето

НАТО отвръща на Москва след руските нахлувания по въздух - турска система ще пази небето

Свят Преди 13 часа

Обучение за използването на системата ще бъде организирано с помощта на Украйна

Всичко от днес

От мрежата

Защо не трябва да гледаме непознато куче в очите

dogsandcats.bg

Защо котката ми повръща храна, която не е сдъвкана

dogsandcats.bg
1

Рев на елени по Южното Черноморие

sinoptik.bg
1

Производството на ориз у нас страда заради сушата

sinoptik.bg

Суперхраните на есента: ключът към здравословния живот

Edna.bg

Дневен хороскоп за 21 септември, неделя

Edna.bg

Уейн Рууни: Сега или никога за Арсенал и Артета

Gong.bg

Петима играчи на Манчестър Сити аут за сблъсъка с Арсенал

Gong.bg

Горещо в последния ден на лятото

Nova.bg

Локализиран е пожарът в района на бившата рафинерия „Плама”-Плевен

Nova.bg