Скандалните плейбои, които днес щяха да бъдат мразени

И деите за ухажване, интимност и романтика са се променяли значително през вековете. Историята е пълна с личности, които са прославяни заради способността си да омайват и покоряват.

Това бяха мъже, които съблазняваха и задоволяваха десетки, стотици или дори хиляди жени, а техните забранени срещи се превръщаха в легенди. Някои от имената им, като това на прочутия любовник Казанова, дори станаха синоним на галантен и романтичен джентълмен. Проблемът е, че в днешно време някои от тях биха имали напълно противоположна репутация. В тази статия ще разгледаме някои известни исторически плейбои, които днес биха били мразени.

Казанова

Истинският Джакомо Джироламо Казанова бил писател и авантюрист, живял във Венеция в средата на 18-и век – един от последните векове, в които можел да претендираш, че си авантюрист по професия. Всичко, което знаем за живота на Казанова, трябва да се приема с голяма доза скептицизъм, тъй като идва от собствената му автобиография, озаглавена „Histoire de ma vie“ или „Историята на моя живот“. В неговите разкази много от историите за съблазняване следват сходен модел. Той среща красива млада жена в беда – обикновено попаднала в насилствена или нещастна ситуация с друг мъж – помага й да се освободи, тя изразява благодарността си, позволявайки на Казанова да я съблазни, и накрая, отегчен, Казанова излиза грациозно от сцената, като я събира с друг ухажор.

Романтичните подвизи на Казанова били добре известни по негово време, но променящите се морални и социални стандарти през последните няколко века направиха много от разказите му по-малко очарователно безсрамни и по-скоро хищнически, като вероятно се е насочвал към уязвими жени в трудни обстоятелства, използвайки отчаянието им, за да постигне целите си. Мемоарите му също са пълни с неприятни истории по всякакви стандарти. На едно място Казанова признава, че е принудил селско момиче да спи с него, а в друг разказ удря проститутка, след като тя му отказва. Той също споменава в мемоарите си, че е страдал от няколко болезнени случая на гонорея, която, разбира се, може да е разпространявал из европейския континент като конфети на новогодишно парти.

Пабло Пикасо

Освен че бил легендарен художник през по-голямата част от 20-и век, испанският живописец Пабло Пикасо бил известен и като голям любител на много жени. Той увековечавал обектите на своите романтични приключения върху платно като велики произведения на изкуството. И що се отнася до съблазняването на дамите, това е доста добър ход. Въпреки това, малтретирането на жените в живота му от страна на Пикасо започна да излиза наяве, след като внучката му, Марина Пикасо, описа насилническите и жестоки отношения с членовете на семейството му в мемоари от 2000 г.

Според мемоарите Пикасо започнал да посещава публични домове на 13-годишна възраст, което предизвикало ненаситен сексуален апетит, който го измъчвал през целия му живот. Отношенията му с Фернанд Оливие, която станала ранна муза за художника, били белязани от пристъпи на безумна ревност. Според съобщения Пикасо заключвал Оливие в тяхното ателие и я оставял сама с часове. Романтичната му връзка с първата му съпруга, украинско-руската балерина Олга Хохлова, фактически приключила през 1935 г., след като Пикасо забременил друга жена. Въпреки това Пикасо отказал да даде развод на съпругата си. Тя останала законно омъжена за него, докато не починала от рак през 1955 г. Като че ли това не било достатъчно наказание за „престъплението“ да бъде негова съпруга, по-късно той я изобразил в картини като кон, пробождан от митологичен Минотавър, представляващ самия художник.

Чарлз II, „Плейбой монархът“

Английският крал Чарлз II бил наречен „Плейбой монархът“, защото давал приоритет на личните си удоволствия пред всякакво чувство за дълг към страната си. След екзекуцията на баща му Чарлз I през 1649 г. и последвалото 11-годишно управление на Английската общност под ръководството на Оливър Кромуел, Чарлз заел трона през 1660 г., с което фактически се сложил край на Английската гражданска война. По време на управлението си той станал баща на 14 извънбрачни деца от седем различни любовници.

Привидно безкрайната поредица от романси и афери на Чарлз – и разточителните разходи, свързани с тях – почти изтощили английската хазна и били обвинявани за редица унизителни поражения на бойното поле. Една от любовниците му, Барбара Вилиърс, графиня на Касълмейн, била особено небрежна с парите. Тя живеела в разкошен имот, изисквала постоянен приток на скъпи подаръци, получавала годишен доход от 25 000 паунда и натрупвала екстравагантни разходи. Една вечер, според съобщения, тя загубила 25 000 паунда на карти и изпратила сметката на Чарлз. Макар кралят да получавал годишен доход от 1.2 милиона паунда в парите от 17-и век, което в днешни долари е огромна сума, този доход се оказал напълно недостатъчен, за да задоволи многото му жени и техните многобройни покупки. Парламентът бил принуден да въведе непопулярни нови мерки и данъци, за да покрие недостига. Придворният Джон Евелин коментирал, че Чарлз би бил отличен крал, ако не бил толкова пристрастен към жените.

Британският крал от 19-и век Едуард VII също бил известен с това, че изневерявал на съпругата си. Той стигнал дотам, че определил специално място в Уестминстърското абатство за любовниците си, за да наблюдават коронацията му през 1901 г. Това е смело, дори за крал. Сред най-известните завоевания на крал Едуард били френската актриса Сара Бернар и американско-британската светска дама Джени Спенсър Джером, която по-късно станала майка на бъдещия министър-председател Уинстън Чърчил. Последната любовница на Едуард била Алис Кепел, прабаба на съпругата на днешния крал Чарлз, Камила, херцогиня на Корнуол.

Фидел Кастро

Освен със социалните и политическите си приключения, кубинският революционер и диктатор Фидел Кастро бил също един от най-известните женкари на всички времена, като според съобщенията имал интимни отношения с над 35 000 жени. Според един бивш подчинен Кастро спял с поне две жени всеки ден в продължение на повече от четири десетилетия. Странно, срещите на Кастро често съвпадали с часовете за хранене. Казва се, че имал жена за обяд, друга за вечеря, а понякога искал допълнителна компания за закуска.

В статия от 1993 г. във Vanity Fair Кастро споменава, че потомството му е достатъчно многобройно, за да се счита за племе. Репортерката Ан Луиз Бардач също казала, че не могла да обясни скандала с Моника Люински от президентството на Бил Клинтън на Кастро. Кастро не виждал проблем и смятал, че връзката на Клинтън със стажантка е знак за ефективността му като лидер. Но макар някои от поведението му да можело почти да се счита за очарователно безсрамно, имало и тъмна страна в сексуалния апетит на Кастро. Бардач също съобщила, че лично познава момичета на 15 и 16 години, които са спали с Кастро, а някои по-късни разкази от Miami Herald и New York Post дори свързват Кастро с известния трафикант на хора Джефри Епщайн.

Хю Хефнър

Подобно на Кастро, основателят на Playboy Хю Хефнър бил нещо като икона на контракултурата, чиято репутация по-късно била опетнена от истории за неприятно и насилствено поведение. Макар че Хеф никога не е ръководил репресивен режим, който да поеме контрола над цяла нация.

На върха на успеха и културното влияние на списание Playboy Хефнър се превърнал в олицетворение на идеалния плейбой – мъж, който всяка вечер празнувал с най-красивите жени на света. Но в последните години на издателя историите за неговото неподходящо и насилствено поведение станали твърде често срещани.

Хефнър бил обвинен от множество хора в нападение над модели, които отсядали в имението Playboy, като понякога ги упоявал с наркотици, за да не могат да дадат съгласие. По-късно Хефнър бил обвинен и в това, че третирал служителите в някога популярните си нощни клубове Playboy почти като секс работници, насърчавайки ги да са особено близки с редовните клиенти и прикривайки нападения, извършени от VIP клиенти. Приятели на бившето Playboy зайче Адриен Полок – която починала от свръхдоза през 1973 г. – по-късно обвинили Хефнър, че използвал нея и други модели като нискокласови трафиканти на наркотици, обслужващи VIP гости в клубовете и партитата в имението Playboy Има толкова много тревожни обвинения около Хефнър, че Playboy публикува изявление през 2022 г., дистанцирайки изданието от него, в което се казва: „Днешният Playboy не е Playboy на Хю Хефнър.“

Бинг Кросби и Франк Синатра

Актьорът и певец Бинг Кросби, е завинаги свързан с коледните празници с гласа си. Изпълнителят на „White Christmas“, „The Little Drummer Boy“ и много други класически песни имал репутация на голям любовник по негово време. Но истината е по-мрачна. Документи на ФБР разкриват, че подобно на колегата си певец Франк Синатра, Кросби имал множество връзки с организираната престъпност и се борил със зависимост от алкохол.

Кросби в крайна сметка оставил зад себе си два брака и седем деца, за да преследва поредица от афери с няколко от своите колежки. Синатра, от своя страна, също не бил ангел.Той е оставил дълъг списък от бивши съпруги и изоставени любовници след себе си и бил известен с това, че ухажвал шоу момичета и масажистки зад кулисите във Вегас и другаде. Третата съпруга на Синатра, Миа Фароу, била само на 21 години, когато се оженили – пет години по-млада от собствената му дъщеря. Бракът едва издържал две години, но Синатра и Фароу останали близки до края на живота му.