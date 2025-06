Богати мъже и безразсъдни афери: Скандалният живот на лондонските куртизанки от XVIII век

П рез XVIII век някои секс работнички издигат статуса си до куртизанки, обслужвайки клиенти от висшата класа и превръщайки се в знаменитости на своето време. Историчката Джули Пийкман разглежда живота на четири от тези жени, пише History Extra.

Секси, кокетни, остроумни и красиви, най-известните женски куртизанки през XVIII век си спечелват име с множеството си афери с богати или титулувани мъже. За разлика от сестрите си, които продават секс по улиците или в обикновени бордеи, тези жени често живеят в луксозни апартаменти с прислужници и лакеи. Те са били моделите на своето време и са диктували модните тенденции в Лондон.

Много куртизанки стават известни благодарение на новия култ към знаменитостите през XVIII век. Технологичните промени позволяват масов печат и разпространение на новини за тези социални пеперуди, което кара обществото да жадува за информация за любовните им афери и скандалното им поведение. Известни художници като Джордж Ромни и сър Джошуа Рейнолдс дори рисуват портрети на прочути куртизанки, които се продават в евтини гравюри.

Но коя е най-известната куртизанка в Лондон през XVIII век?

Кити Фишър: Златното момиче на Лондон

Шокиращите ѝ приключения привличат вниманието на елитни мъже из цяла Европа – включително и на самия Казанова.

Търсена от едни от най-богатите мъже в Европа, куртизанката Кити Фишър е на върха на славата си. Толкова е известна, че за нея се пишат стихове („Потокът на Кити“ и „Скица на настоящето време“), правят се сатирични гравюри (като „Веселият инцидент“, изобразяващ падането ѝ от кон и голите ѝ крака), а лицето ѝ, нарисувано от Джошуа Рейнолдс, се продава в печатници из целия Лондон.

