Секс бомба: Най-големите съблазнители в историята

М нозина опитват, но малцина успяват да овладеят изкуството на съблазняването. Въпреки това, някои хора от историята освен, че са овладели до съвършенство това изкуство, са вдъхновили написването на множество книги.

Джакомо Казанова

Казанова е родом от Венеция, където от ранна възраст демонстрирал своя интелект и бърз ум. С напредването на възрастта, тези му качества се съчетали с ненаситното желание и любопитство към жените.

„Култивирането на всичко, което доставя удоволствие на сетивата ми, винаги е бил главният приоритет в живота ми“, пише Казанова.

„Никога не съм намирал по-важно занимание. Чувствам, че съм роден за противоположния пол на моя, винаги съм обичал жените и съм се старал да правя всичко възможно, за да бъда обичан от тях".

С нарастването на славата на Казанова, нараснал и интересът към леглото му. Великият прелъстител твърдял, че правил любов с над 130 жени – измежду тях имало както аристократки, така и монахини. Той документирал сексуалните си приключения с изключителни подробности в своята автобиография Histoire de ma vie („Историята на моя живот“).

И така, каква била неговата тайна? Той търсел жени в беда, които можел да „спаси“, измъквал ги от трудното им положение и след това ги съблазнявал. Обсипвайки ги с внимание, примамливи думи и екстравагантни подаръци, Казанова използвал множество съблазнителни техники, за да постигне желаното. С течение на времето той се отегчавал от аферата и се измъквал с различни извинения.

Клеопатра



Клеопатра е последният фараон на Египет, царувала повече от 20 години. Отдадена на своето царство, Клеопатра била готова на всичко, за да защити страната си. Тъй като заплахата от Рим нараснала, Клеопатра решила да се справи с това положение, като използва силата на съблазняването.

Чрез афери с римските генерали Юлий Цезар и Марк Антоний, тя успяла да консолидира властта си, като пленила сърцата на най-могъщите мъже на времето си.

Как го е направила? Известна с красотата си, Клеопатра съчетала природните си дадености с разнообразие от хипнотични ритуали и драматично сценично изкуство. Едно от които включвало да се навие, съвсем гола, в килим и да се развие в личната обител на Юлий Цезар. Историята казва, че този ход е проработил!

След като Цезар бил убит, тя омагьосала един от неговите генерали, Марк Антоний. Отново, използвайки способността си да съблазнява, Клеопатра направила незабавно впечатление на римския генерал, като влязла в град Тарсус на борда на екстравагантно украсен шлеп, облечена в одеждите на гръцката богиня на любовта Афродита. Като добавим и склонността й да се къпе в магарешко мляко, което уж придавало на кожата й сияйна светлина и Марк Антоний бил пленен.

Лорд Байрон



Описван като „луд, лош и опасен за познаване“, английският романтичен поет лорд Байрон карал сърцата да туптят силно, както на страницата, така и отвъд нея.

Считан за един от най-великите поети на Англия, както и за една от водещите фигури в романтичното движение от XIX-ти век, Байрон е известен и с любовта си към жените и ненаситното си сексуално желание.

Описван като унищожително красив с изпепеляващ интелект, Байрон имал наелектризиращо присъствие, което можело да накара жените дори да припаднат от вълнение. За мнозина способността му да съблазнява била просто неустоима, което накарало Байрон да си спечели репутацията на съблазнител на високопоставени жени. Тези опити довели до няколко извънбрачни деца, като единственото му законно дете била Ада Ловлейс, която щяла да стане първият „компютърен програмист“ в света.

Едно от най-известните произведения на Байрон е епическа недовършена поема „Дон Жуан“. Преобръщайки живота на Байрон като легендарен прелъстител, главният герой Дон Жуан е лесно податлив на съблазняване от жени.

Байрон умира на 36-годишна възраст от треска, докато се биел в Гръцката война за независимост.

Екатерина Велика

"I shall be an autocrat: that's my trade. And the good Lord will forgive me: that's his."



- Catherine the Great



Portrait by Vigilius Eriksen, 1766. pic.twitter.com/mTJnAGSOUE