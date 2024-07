Дърветата: Скритият източник на замърсяване на въздуха в Лос Анджелис

Е мисиите на автомобилите в Калифорния постоянно намаляват през годините, тъй като политиките за опазване на околната среда и напредващите технологии пречистват изгорелите газове от автомобилите.

Въпреки това от 2010 г. насам микроскопичните частици във въздуха и приземният озон упорито отказват да намалеят благодарение на увеличаването на "вторичните източници" - много от които са дърветата и храстите, озеленяващи улиците на градовете.

За да картографира емисиите, екип от американски изследователи се издигна в небето над Лос Анджелис девет пъти през юни 2021 г., за да измери директно колебаещите се концентрации на летливи органични съединения (ЛОС), които са предшественици на замърсяването с прахови частици и озон, които могат да идват от растенията.

За разлика от предишните карти, които или оценяваха емисиите въз основа на известни източници, или моделираха движението на емисиите, този скорошен подход във въздуха можеше да измерва директно замърсителите във въздуха многократно в секунда. Това беше постигнато с помощта на бордови масспектрометър, който описва разпространението на повече от 400 вида емисии в безпрецедентни подробности.

Комбинирайки резултатите с температурни модели, които разделят територията на квадрати от 4 км, екипът установява, че ботаническите източници на ЛОС, които включват съединения като изопрен, монотерпени и сесквитерпени, допринасят за около 60 % от потенциалното образуване на вторични органични аерозоли в началото на лятото в Лос Анджелис.

Като се има предвид, че тези ботанически емисии се увеличават с горещото време и сушата, проблемът може да се задълбочи с напредването на лятото. Изследователите прогнозират, че това е проблем, с който трябва да се съобразяваме, тъй като светът се затопля.

Замърсяването на атмосферния въздух остава значителен здравен проблем в световен мащаб, въпреки усилията за намаляване на токсичните емисии в транспорта и промишлеността. Фините твърди частици с големина само няколко микрометра увеличават риска от сърдечни заболявания и поднормено тегло при раждане, а озонът във въздуха, който дишаме, е свързан с респираторни заболявания и повишена смъртност.

Ключов фактор за образуването на тези потенциално токсични материали са ЛОС - голямо разнообразие от химикали, които оказват пряко въздействие върху здравето ни и реагират под въздействието на слънчевата светлина и атмосферата, като образуват частици и газове като озона.

Предвид факта, че приблизително 4,2 милиона преждевременни смъртни случая годишно се дължат на замърсяването на атмосферния въздух, най-вече в градските райони, здравните органи се стремят да намерят по-добри начини за идентифициране на източниците на ЛОС, които могат да бъдат намалени в най-големите ни градове.

Потенциалните производители на тези широко разпространени съединения нямат край, тъй като всичко - от пестицидите, през продуктите за коса, тапицерията на автомобилите, до почистващите препарати - изпотява някакво съединение, което е способно да генерира нещо неприятно в малки количества. Затова не е изненадващо, че летливите химически продукти вече допринасят за половината от емисиите на ЛОС от изкопаеми горива в индустриализираните градове.

Това, което може да е изненадващо, е, че самите зелени площи, които определят чистия начин на живот, генерират свои собствени съединения под формата на терпеноиди, които анализът разкрива, че допринасят за около 16 % от измерения масов поток на ЛОС.

Ожесточени дебати се водят относно значението на биогенните спрямо индустриалните източници, особено когато се вземат предвид по-високите температури.

