Шокиращи уреди за разкрасяване, които днес изглеждат ужасяващо

М ного преди съвременните рутинни процедури за грижа за кожата и високотехнологичните уреди за разкрасяване, жените в началото на XX век са преминавали през процедури, които днес изглеждат по-близо до научна фантастика, или дори до уреди за мъчения, отколкото до средства за разкрасяване.

В периода от 20-те до 40-те години на миналия век стандартите за красота не са били по-малко взискателни от днешните, но средствата за постигането им често са били обемисти, странни и неудобни.

Следващите снимки предлагат рядък поглед към усилията, които жените са полагали в стремежа си към блясък през епоха, в която красотата често се е възприемала като равносилна на издръжливост.

Машината за трайно къдрене на коса

Един от най-фрапиращите примери е машината за трайно къдрене на коса, популярна през 20-те и 30-те години.

Жените са прекарвали часове под тежък, окабелен апарат, който е къдрел косата чрез топлина и химикали: изтощителен процес с риск от изгаряния и увреждане на косата.

A permanent hair procedure being performed in Germany in 1929. The perm apparently lasted for a year, although the trauma may have lasted longer pic.twitter.com/oGKpSWUK2m — German at Portsmouth (@GermanAtPompey) December 12, 2021

Вакуумни масажи

Грижата за лицето също е била интензивна. Вакуумните масажи са обещавали по-гладка кожа и здрав тен, а гумени маски за лице са се носели с надеждата да изгладят бръчки и несъвършенства.

В някои салони върху кожата директно са се нанасяли плодови маски, а в други са използвали затоплящи маски, които според твърденията стимулирали кръвообращението.

The Ice Cube mask to cure hangovers in 1947 by Macksymillian Faktorowizc, later known as Max Factor. pic.twitter.com/MddvLEIUbD — CryptoViral (@cryptovvortex) January 22, 2024

Имало е дори специална маска с ниско налягане, създадена да имитира ефекта от планинския въздух, която уж придавала естествен румен тен, без човек да излиза от дома си.

Премахване на лунички

Процедурите за премахване на лунички включвали използването на въглероден диоксид: метод, който звучи толкова агресивен, колкото вероятно се е усещал.

Procedure of removing freckles with carbon dioxide, 1930s. pic.twitter.com/b375T3r2Dg — G A B (@GABLABOR) July 25, 2015

За жените, които са искали да променят чертите си без хирургическа намеса, изобретателите са създали приспособление, което се носело през нощта и чрез натиск оформяло вдлъбнатини по бузите.

DID YOU KNOW?



This is a 'Dimple Maker' device created in 1936 by Isabella Gilbert of Rochester, New York to create artificial Dimples. pic.twitter.com/H19rIKphMp — Fatima habib (@faty_345) April 9, 2025

Друго странно изобретение на Макс Фактор била помощна рамка за гримиране, която механично насочвала нанасянето на козметика, за да се постигне "перфектен" външен вид.

Слънцезащитните продукти, каквито познаваме днес, все още не били създадени, така че жените често използвали предпазни кремове и маски, за да защитят кожата си от изгаряния.

От дистанцията на времето много от тези изобретения изглеждат крайни, дори тревожни, но отразяват една епоха, в която красотата се е възприемала като нещо, което може да бъде "инженерно проектирано", независимо от неудобствата.

За щастие, днес стандартите за красота са се променили, както и инструментите, с които ги постигаме.