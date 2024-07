Шели Дювал и нейните 5 най-запомнящи се роли

Ш ели Дювал, актрисата, най-известна с незабравимата си роля на Уенди Торънс в "Сиянието", почина в четвъртък. Тя наскоро отпразнува 75-ия си рожден ден на 7 юли.

Почина холивудската звезда Шели Дювал

Дювал е починала в съня си от усложнения от диабет в дома си в Бланко, Тексас, каза нейният дългогодишен партньор в живота Дан Гилрой пред The ​​Hollywood Reporter.

Shelley Duvall, best known for her roles in "The Shining" and several acclaimed Robert Altman films, has died at 75, according to The Hollywood Reporter https://t.co/r82le4aGQi pic.twitter.com/6kr82hK0rx