Секс скандал с фронтмена на "Рамщайн", обвиняват го в сексуална експолатация

О бвинения в сексуално насилие срещу Тил Линдеман, фронтмен на една от най-популярните метъл групи в света "Рамщайн", заваляха през последните дни, в разгара на европейското турне на бандата.

Млади жени, почитателки на "Рамщайн", уличават Линдеман в действия, които го поставят в центъра на мрежа с цел сексуална експлоатация на фенки след концерти на групата.

През последните дни германските медии огласиха обвиненията на няколко млади жени, които бяха възприети сериозно от изпълнителната власт в Берлин. Правителството поиска от организаторите на концертите да вземат специални мерки за защита на публиката.

За германската група, която продава най-много албуми в глобален мащаб, тези подозрения може да бележат началото на "края на шоуто", прогнозира в. "Зюддойче цайтунг".

В края на месец май 24-годишна ирландка обвини Тил Линдеман, че я е опиянил и насилил сексуално след концерт по-рано през същия месец във Вилнюс. След тези обвинения публично бяха огласени твърдения на други млади почитателки на метъл групата, които описваха сходни сценарии, припомня АФП. Схемата по думите им действа, като измежду феновете на първите редове пред сцената на концертите на "Рамщайн" се подбират млади жени, които биват заснемани и след това се предлагат на Тил Линдеман, който да си избере кои от тях да бъдат поканени зад кулисите на шоуто на парти след края на концерта. Там те биват опиянявани и дрогирани, след което насилвани сексуално от 60-годишния Линдеман.

Според публикация във в. "Ди Велт" рускинята Алена Макеева от екипа на "Рамщайн" канела младите дами при групата след концертите. За действията на Макеева разказа инфлуенсърката в ЮТюб Кайла Шикс, която твърди, че Макеева поканила нея и приятелка на афтърпарти след концерт през 2022 г. Тя приела и се озовала в стая с още десетина млади момичета, с които ги подканвали да пият алкохол, след като охраната им взела на входа мобилните телефони. Инфлуенсърката каза, че внезапно осъзнала, че присъства в качеството си на сексуален обект, изпаднала в паника, но успяла да се измъкне.

След преживяното Кайла започнала да събира историите на други момичета от поканените от "Рамщайн", получавала и снимки. Млада жена на име Шелби, която има следи от насилие по цялото тяло, твърди, че не помни почти нищо от партито след концерта. Кайла има повече от 800 000 последователи в Инстаграм, писа сайтът на Юронюз. Тя смятала да съобщи в полицията за инцидента след концерта миналата година, но била посъветвана от бившата си агенция и други хора да не го прави.

Според Кайла Шикс Тил Линдеман има сексуална зависимост и иска да наложи волята си над околните. Много млади жени й споделили от опит, че той се напивал, карал и тях да се напиват, хвърлял бутилки и рушал всичко наоколо. Почитателки на групата разказват за подобни инциденти и след концерти в други страни според инфлуенсърката.

Няколко дни след като пламна скандалът, германското правителство реагира и се обяви за мерки в защита н публиката на концертите на "Рамщайн". Пред АФП германската министърка на семейството Лиза Паус заяви, че особено младите хора трябва да бъдат защитени. Тя предложи създаването на защитни зони за жени на концертите на метъл групата и установяването на специални екипи по сигурността, които да се намесват незабавно в случаи на сексуално посегателство.

Министърката на културата Клаудия Рот каза, че обвиненията срещу Тил Линдеман и "Рамщайн" трябва да се приемат много сериозно, срещу тях да се действа бързо, съобщи "Зюддойче цайтунг". Тя приветства младите дами, отправили обвиненията срещу Линдеман, за смелостта да говорят открито за тези травматични преживявания. Рот заклейми и агресивните и иронични коментари по адрес на обвинителките в социалните мрежи.

Тя приветства и бързата реакция на организаторите на концертите на "Рамщайн" в Мюнхен тази седмица, които отмениха присъствието на публика в зоната пред сцената на Олимпийския стадион в града и партитата след четирите изяви на бандата в Мюнхен. Забранени са и селфитата на фенове с Линдеман.

Alena Makeeva, die Gefährtin von Till #Lindemann, wurde verbannt, so #Rammstein am Dienstag. Die Frau habe nicht offiziell gehandelt. Doch t-online erfährt: Sie ist noch immer in #München. Und castet für Partys.https://t.co/QmemKxrs4O