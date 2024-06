Рекорд! Руски космонавт става първият човек, живял 1000 дни в Космоса

Н а 5 юни руският космонавт Олег Кононенко стана първият човек, прекарал 1000 дни в орбита. Още през февруари космическият пътешественик подобри рекорда за най-дълго време, прекарано извън Земята, като надмина рекорда на своя сънародник Генадий Падалка, който беше в Космоса 878 дни, 11 часа, 29 минути и 48 секунди.

