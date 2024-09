Мистериозното стенание покрай Марианската падина най-накрая има източник

И нструмент за изкуствен интелект, който се сравнява с „Шазам за китове“, разгада една дълго продължила мистерия в Марианската падина. В този участък на Тихия океан се чува странен звук, чийто източник е неизвестен и който озадачава учените. Най-сетне знаем, че това е кит от вида Брайд.

За първи път стенанията са засечени през 2014 г. и морските експерти са в недоумение, тъй като смятат, че звучат по-скоро като шум от кораб, отколкото като животни от Марианската падина. Те сметнали, че това трябва да е някакъв вид кит, но какъв точно? Това беше загадката.

„Предполагаше се, че е издаван от кит с гребен, но без визуална проверка беше невъзможно да се определи вид“, казват авторите на изследването.

