Разкриха голямата тайна на Стоунхендж

О громните изправени камъни във външния кръг на Стоунхендж действат като усилвател и причиняват ехтене, за да подобрят речта и музиката в церемонии, провеждани хиляди години преди появата на съвременната акустика. Това сочи ново изследване, за което съобщава „Лайф Сайънс“.

Драматичните звукови ефекти, включително повтарящото се ехо, са били непознати за повечето хора, които се събирали там, въпреки че някои от тях може да са наблюдавали подобни ефекти в пещерите и в каньоните, казват изследователите.

Констатациите помагат да се обясни част от дългогодишната мистерия на археологията - какъв ефект са имали древните обекти и сгради, като каменни кръгове, погребални камери и древни храмове, върху звуците.

В случая на Стоунхендж, който е построен преди около 5000 години в равнината Солсбъри в Югозападна Англия, „усилването е подпомагало речевата комуникация, а реверберацията (отражение на звукови вълни в затворено помещение или ограничено пространство) е подобрявала музикалните звуци“, пишат учените.

Разгадаха откъде идват мегалитите на Стоунхендж

Изследванията им се основават на подробни проучвания на геометрично точен мащабен модел с размер една дванадесета от размера на Стоунхендж, както вероятно е изглеждал по време на разцвета си, преди около 4200 години.

От решаващо значение е, че моделът паметник включва и пълен външен кръг от 30 изправени пясъчни камъни и техните прегради, наречени „сарсени“ – идващо от „сарацини“, средновековно английско име за арабски мюсюлмани, което е започнало да се използва за всичко, което се смята за езическо. Днес във външния кръг са останали непокътнати само 17 сарсенови стълбове и седем прегради, а неотдавнашни изследвания сочат, че те вероятно са били добивани наблизо.

