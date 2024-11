За да нахрани съседите си: Жена хвърля пуйки за Деня на благодарността от самолет (ВИДЕО)

Т ова е птица! Това е самолет! Това са... замразени пуйки?

Жителите на Сквентна и Западна Сузитна Вали, Аляска, получиха вечерята си за Деня на благодарността по много необичаен начин. Разпространено е мнението, че пуйките не могат да летят, но изглежда, че могат - поне в Аляска.

През последните три години местният пилот Естер Сандерлин пуска това, което местните новини наричат „пуешки бомби“, близо до съседите си от Аляска, които живеят извън пътната мрежа. След като чува един от най-новите си съседи да разказва как месото от катерица ще бъде техният избор за вечерята за Деня на благодарността, се запалва нова лична мисия.

„Бях на гости на най-новия ни съсед и те говореха за това, че ще разделят катерицата на три части за вечеря и как това всъщност не се получава много. И в този момент ми хрумна: „Знаеш ли какво, ще им хвърля по въздуха пуйка за Деня на благодарността“, защото наскоро с баща ми възстановихме първия си самолет и така мога да го направя наистина лесно“, разказва Сандерлин пред филиала на NBC в Аляска KTUU в понеделник, 25 ноември.

