Пудел стана неочакваният спасител на испански плаж

Н а плажа Лас Линдас близо до Малага, Испания, пуделът Нило се присъедини към екип от четири лабрадора в отряд за кучешко спасяване, подпомагайки спасителите да връщат хора в беда обратно на брега, предаде CNN. Със своята пухкава бяла козина, спасителна жилетка, завързана на гърдите, и слънцезащитен крем, нанесен на дългия му нос, този двегодишен пудел се откроява сред останалите спасителни кучета.

Обикновено испанските плажни спасителни отряди разчитат на лабрадори и нюфаундленди, което прави Нило необичаен, но впечатляващ член на екипа.

Водачът на Нило, 45-годишният инструктор на кучета Мигел Санчес-Меренсиано, сподели пред Reuters как протича спасителната операция. Първо той влиза във водата, за да достигне до плувец в опасност, а след това вика Нило или другите кучета, които помагат за връщането на човека на безопасно място.

