Психолог обяснява защо мозъкът ни блокира, когато нещо хубаво започне да се случва

Ч есто казваме: „Искам да променя всичко.“ , но когато пред нас се появи реална възможност, започваме да се съмняваме, да отлагаме или дори да саботираме собствените си решения.

Страхът от промяна не е признак на слабост, а механизъм за самозащита, дълбоко вкоренен в нас чрез еволюцията. Украинският семеен и холистичен психолог Анна Бохомолец обяснява защо се страхуваме от промяната – дори когато я желаем – и как несъзнателно сами блокираме пътя си към по-добър живот.

Източник: iStock

Защо мозъкът си „играе“ с нас

Мозъкът ни е устроен да търси стабилност и предвидимост, затова възприема всяка нова ситуация като потенциална заплаха. Дори когато промяната носи подобрение, тя все пак изисква адаптация – а това винаги означава разход на енергия.

Този вътрешен конфликт е познат като „когнитивен дисонанс“ – сблъсък между желаното бъдеще и познатото минало.

„Страхът от промяна е естествена част от нашата психика. Мозъкът е програмиран да търси стабилност и предсказуемост, защото в еволюционната история това е гарантирало оцеляването. Амигдалата – „центърът на тревожността“ – реагира на всичко ново като на потенциална заплаха. Дори когато се стремим към нещо по-добро, първите признаци на неизвестното активират механизма за „защита от тревожност“, обяснява психологът.

По същество не се страхуваме от самата промяна, а от несигурността, която я съпътства. Дори и дискомфортът може да изглежда безопасен, ако ни е познат.

Източник: iStock/Getty Images

Защо промяната поражда тревожност

Според Анна Бохомолец ние естествено се стремим към растеж, развитие и нови възможности, но едновременно с това се страхуваме да не загубим онова, което вече познаваме – дори ако то не ни носи щастие.

Така възниква вътрешен конфликт: желанието за по-добър живот се сблъсква със страха от загуба на контрол.

„Често отлагаме решенията си, оставаме в „зоната на познатия дискомфорт“ и избираме усещането за безопасност пред потенциалната свобода. Научните изследвания показват, че страхът от промяна може да се регулира чрез осъзнатост и структурирано планиране. Когато разделим големите промени на по-малки стъпки, изследваме новото без напрежение и наблюдаваме реакциите си, мозъкът получава сигнал: „това не е заплаха, а възможност“, обяснява експертът.

Този подход укрепва префронталния кортекс – зоната, отговорна за рационалното мислене и емоционалния контрол – и едновременно намалява реакцията на амигдалата.

Източник: iStock/Getty Images

Защо мозъкът се съпротивлява дори на положителни промени

Несигурността поражда страх от загуба на контрол. Мозъкът не обича „празни петна“ и затова предпочита старото, но предвидимо.

Промяната изисква усилие . Нашите навици са като автоматични програми, а всяка „актуализация на системата“ изразходва повече енергия.

. Нашите навици са като автоматични програми, а всяка „актуализация на системата“ изразходва повече енергия. Страх от провал . Подсъзнателно се опасяваме, че с промяната можем да загубим това, което вече имаме.

. Подсъзнателно се опасяваме, че с промяната можем да загубим това, което вече имаме. Социален натиск. Промяната често предизвиква неразбиране у околните – „Какво ти стана?“ – и това допълнително засилва вътрешната съпротива.

Как да преодолеем страха от промяната

Най-добрият начин не е да се борим със самата промяна, а да работим с вътрешния механизъм, който казва: „Не се чувствам в безопасност.“

Признайте страха си, разделете промените на малки, постижими стъпки и сменете фокуса: не се питайте „Какво мога да загубя?“, а „Какво мога да спечеля?“

а Не подценявайте и подкрепата на близките хора – онези, които вярват във вас, намаляват чувството на несигурност и ви помагат да се чувствате защитени.

„Истинската вътрешна свобода идва, когато се научим да възприемаме страха като компас, а не като пречка. Когато признаем тревожността, но въпреки това направим крачка към живота, който желаем, ние превръщаме промяната в мост към личностно израстване, а не в източник на парализиращ страх“, заключава Анна Бохомолец.