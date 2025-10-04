"Седем месеца голяма война, хора мъртви от зло" - предсказанията на Нострадамус за 2026 г.

А ко има нещо константно за Нострадамус, то е, че той никога не излиза съвсем от темата. Всяка година нови пророчества се изтупват от праха и се преформулират за предстоящия календар. 2025 не беше изключение, пише Sky History.

И така, какво казват неговите стихове за 2026 г.?

Кратък отговор: Нострадамус никога не е датирал изрично 2026 г.

Дълъг отговор: 2026 г. предлага няколко изкушаващи забележителности. Най-вече пълно слънчево затъмнение над части от Европа, първото от 27 години насам. То дава на почитателите на френския астролог и аптекар много аргументи, когато става въпрос за свързване на определени четиристишия с годината.

Стихът „седем месеца, голяма война“

Седем месеца голяма война, хора мъртви от зло

Руан, кралят Еврьо няма да се провали.

Това сякаш се появява отново всеки път, когато в Европа се задава война. Предвид настоящото напрежение между Русия и Украйна, ентусиастите го определиха като зловещо актуален. Самият текст не съдържа „2026“, а топонимите (Руан и Еврей) са вкоренени във френската география от 16-ти век. Това не е попречило на тълкувателите да видят 2026 като година, която отговаря на този пасаж.

Някои твърдят, че Нострадамус е предсказвал война в миналото, с изказвания като „В рамките на два града ще има бедствия, каквито никога не са били виждани“, свързани с атаките срещу японските градове Хирошима и Нагасаки , които бяха опустошени от атомни бомби в края на Втората световна война .

Нумерологичната игра „26“

Друг начин, по който вярващите спорят за 2026 г., е нумерологията: четиристишията, номерирани с „26“, трябва да се отнасят до 2026 г., нали? Подредено е, но не е текстово. И все пак, ето няколко стиха с „26“, които може да видите в списъка:

I:26 (превод на Леони): „Големият рояк пчели ще се надигне… през нощта засадата…“

Читателите понякога свързват пчелите с политическа символика (Наполеон е известен с това, че е възприел пчелата като имперска емблема векове след Нострадамус), след което се отклоняват към съвременни аналогии. Може ли това да означава, че известни (и силно противоречиви) политически фигури като Доналд Тръмп и Владимир Путин биха могли да постигнат големи победи през 2026 г.?

Това не би било първият път, когато гадател прави предсказание, основано на Тръмп, тъй като романите на Ингерсол Локууд от 19-ти век наскоро предизвикаха доста фурор онлайн.

II:26 (стандартен френски/английски текст): „Поради благоволението, което градът ще прояви… Тичино ще прелее с кръв…“

Отново няма точна година, но кантонът Тичино (скрит в най-южния регион на Швейцария) може би иска да се върне през 2026 г.

Изкушението на затъмнението

Предстоящото пълно слънчево затъмнение в части от Европа през 2026 г. накара ентусиазираните читатели да претърсят пророчествата за редове за потъмнели слънца или „небесен огън“ . Нострадамус понякога включва драми, вдъхновени от небето (представете си „затъмнени“ луни , „ретрогресия“ на планетите и огньове от небето), но това са общи небесни мотиви, често срещани в ренесансовата астрология и не са свързани с конкретни бъдещи години.

Какво казват учените и скептиците

Професионални справочници и скептици посочват, че Нострадамус е писал на среднофренски и е използвал неясни латински думи, с умишлено неясна формулировка. Множество конкуриращи се ръкописи, непоследователен правопис и креативност улесняват адаптирането на стих към вчерашното заглавие. Или в този случай, тревогите за следващата година. Това означава, че едно и също четиристишие може да бъде направено, за да „предскаже“ коренно различни събития, в зависимост от избрания превод и направените волности.

Шарлатанин или гений? Това зависи от читателя.

Защо обичаме добрите предсказания на Нострадамус?

Ако Нострадамус е толкова колеблив, защо продължаваме да се връщаме към неговите предсказания? Историците казват, че всичко е въпрос на епоха. Подобно на 21-ви век, Нострадамус е живял във време, определено от социални разделения и политическа несигурност. Изобретяването на печатната машина също така улеснява от всякога предаването на идеи на масите. По принцип еквивалентът на социалните медии от 16-ти век.

Голяма част от шума около това може да се обясни с един съвременен термин, известен като пристрастие към потвърждението - придаване на значение на предсказание, след като събитието вече се е случило. По този начин, много предсказания на Нострадамус са се сбъднали. Като например Големия пожар в Лондон през 1666 г. Това е техника, отдавна предпочитана от феновете на други гадатели като Баба Ванга .