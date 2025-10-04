Любопитно

"Седем месеца голяма война, хора мъртви от зло" - предсказанията на Нострадамус за 2026 г.

Всяка година нови пророчества се изтупват от праха и се преформулират за предстоящия календар

4 октомври 2025, 10:17
"Седем месеца голяма война, хора мъртви от зло" - предсказанията на Нострадамус за 2026 г.
Източник: Getty Images

А ко има нещо константно за Нострадамус, то е, че той никога не излиза съвсем от темата. Всяка година нови пророчества се изтупват от праха и се преформулират за предстоящия календар. 2025 не беше изключение, пише Sky History.

И така, какво казват неговите стихове за 2026 г.?

Кратък отговор: Нострадамус никога не е датирал изрично 2026 г.

Дълъг отговор: 2026 г. предлага няколко изкушаващи забележителности. Най-вече пълно слънчево затъмнение над части от Европа, първото от 27 години насам. То дава на почитателите на френския астролог и аптекар много аргументи, когато става въпрос за свързване на определени четиристишия с годината.

Стихът „седем месеца, голяма война“

Седем месеца голяма война, хора мъртви от зло

Руан, кралят Еврьо няма да се провали.

Това сякаш се появява отново всеки път, когато в Европа се задава война. Предвид настоящото напрежение между Русия и Украйна, ентусиастите го определиха като зловещо актуален. Самият текст не съдържа „2026“, а топонимите (Руан и Еврей) са вкоренени във френската география от 16-ти век. Това не е попречило на тълкувателите да видят 2026 като година, която отговаря на този пасаж.

Някои твърдят, че Нострадамус е предсказвал война в миналото, с изказвания като „В рамките на два града ще има бедствия, каквито никога не са били виждани“, свързани с атаките срещу японските градове Хирошима и Нагасаки , които бяха опустошени от атомни бомби в края на Втората световна война .

Нумерологичната игра „26“

Друг начин, по който вярващите спорят за 2026 г., е нумерологията: четиристишията, номерирани с „26“, трябва да се отнасят до 2026 г., нали? Подредено е, но не е текстово. И все пак, ето няколко стиха с „26“, които може да видите в списъка:

I:26 (превод на Леони): „Големият рояк пчели ще се надигне… през нощта засадата…“

Читателите понякога свързват пчелите с политическа символика (Наполеон е известен с това, че е възприел пчелата като имперска емблема векове след Нострадамус), след което се отклоняват към съвременни аналогии. Може ли това да означава, че известни (и силно противоречиви) политически фигури като Доналд Тръмп и Владимир Путин биха могли да постигнат големи победи през 2026 г.?

Това не би било първият път, когато гадател прави предсказание, основано на Тръмп, тъй като романите на Ингерсол Локууд от 19-ти век наскоро предизвикаха доста фурор онлайн.

II:26 (стандартен френски/английски текст): „Поради благоволението, което градът ще прояви… Тичино ще прелее с кръв…“

Отново няма точна година, но кантонът Тичино (скрит в най-южния регион на Швейцария) може би иска да се върне през 2026 г.

Изкушението на затъмнението

Предстоящото пълно слънчево затъмнение в части от Европа през 2026 г. накара ентусиазираните читатели да претърсят пророчествата за редове за потъмнели слънца или „небесен огън“ . Нострадамус понякога включва драми, вдъхновени от небето (представете си „затъмнени“ луни , „ретрогресия“ на планетите и огньове от небето), но това са общи небесни мотиви, често срещани в ренесансовата астрология и не са свързани с конкретни бъдещи години.

Какво казват учените и скептиците

Професионални справочници и скептици посочват, че Нострадамус е писал на среднофренски и е използвал неясни латински думи, с умишлено неясна формулировка. Множество конкуриращи се ръкописи, непоследователен правопис и креативност улесняват адаптирането на стих към вчерашното заглавие. Или в този случай, тревогите за следващата година. Това означава, че едно и също четиристишие може да бъде направено, за да „предскаже“ коренно различни събития, в зависимост от избрания превод и направените волности.

Шарлатанин или гений? Това зависи от читателя.

Защо обичаме добрите предсказания на Нострадамус?

Ако Нострадамус е толкова колеблив, защо продължаваме да се връщаме към неговите предсказания? Историците казват, че всичко е въпрос на епоха. Подобно на 21-ви век, Нострадамус е живял във време, определено от социални разделения и политическа несигурност. Изобретяването на печатната машина също така улеснява от всякога предаването на идеи на масите. По принцип еквивалентът на социалните медии от 16-ти век.

Голяма част от шума около това може да се обясни с един съвременен термин, известен като пристрастие към потвърждението - придаване на значение на предсказание, след като събитието вече се е случило. По този начин, много предсказания на Нострадамус са се сбъднали. Като например Големия пожар в Лондон през 1666 г. Това е техника, отдавна предпочитана от феновете на други гадатели като Баба Ванга .

Източник: Sky History    
Нострадамус пророчества 2026 година тълкувания война
Последвайте ни

По темата

Прокуратурата в Бургас разследва смъртните случаи в

Прокуратурата в Бургас разследва смъртните случаи в "Елените"

Осъдиха рапъра Шон „Диди“ Комбс на над 4 години затвор

Осъдиха рапъра Шон „Диди“ Комбс на над 4 години затвор

След потопа: Областният управител на Бургас поиска допълнителна помощ от военното министерство

След потопа: Областният управител на Бургас поиска допълнителна помощ от военното министерство

Частните затвори: Доходоносни сделки зад решетките

Частните затвори: Доходоносни сделки зад решетките

КНСБ настоява за умерен и диференциран ръст на заплатите

КНСБ настоява за умерен и диференциран ръст на заплатите

pariteni.bg

"Трабант": автомобилният символ на бившата ГДР

carmarket.bg
<p>ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори</p>
Ексклузивно

ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори

Преди 1 ден
Путин заплаши Европа
Ексклузивно

Путин заплаши Европа

Преди 1 ден
Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените
Ексклузивно

Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените

Преди 1 ден
Русия обвини Франция в „пиратство“
Ексклузивно

Русия обвини Франция в „пиратство“

Преди 1 ден

Виц на деня

Шефът към служителя: – Защо закъсня? – Шефе, алармата ми не звънна... явно съм я настройвал на режим "работа от вкъщи".
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Продължаваме промяната" пращат сигнал в прокуратурата срещу Борислав Сарафов

"Продължаваме промяната" пращат сигнал в прокуратурата срещу Борислав Сарафов

България Преди 14 минути

ВКС определи, че след 21 юли той вече не може да заема поста изпълняващ функциите главен прокурор

Чехия гласува: Втори и последен ден от парламентарните избори

Чехия гласува: Втори и последен ден от парламентарните избори

Свят Преди 1 час

Ще се завърне ли Андрей Бабиш на власт?

Почина актьорът Ремо Джироне, изиграл мафиота Тано Кариди в "Октопод"

Почина актьорът Ремо Джироне, изиграл мафиота Тано Кариди в "Октопод"

Свят Преди 3 часа

Той си е отишъл от този свят в дома си в Монте Карло след дълго боледуване

Ще ни направили AI богати или и това е мит

Ще ни направили AI богати или и това е мит

Технологии Преди 3 часа

Очакванията за повсеместно благо може и да са преувеличени

Съдът в САЩ блокира указ на Тръмп за отнемане на гражданство по рождение

Съдът в САЩ блокира указ на Тръмп за отнемане на гражданство по рождение

Свят Преди 3 часа

Той предвиждаше да бъде отнето автоматично полученото гражданство на бебета, родени в САЩ, чиито родители са незаконно или временно пребиваващи в страната

Джартов: Хората в "Елените" бяха предупредени, но вълната дойде неочаквано за всички

Джартов: Хората в "Елените" бяха предупредени, но вълната дойде неочаквано за всички

България Преди 4 часа

На този етап при нас няма информация за хора, които имат нужда от помощ някъде в страната, заяви главният комисар

Проходът "Петрохан" остава затворен, има опасност от падащи клони и дървета

Проходът "Петрохан" остава затворен, има опасност от падащи клони и дървета

България Преди 5 часа

Обстановката в региона вече е нормална

Израел нареди на военните да ограничат офанзивата в ивицата Газа

Израел нареди на военните да ограничат офанзивата в ивицата Газа

Свят Преди 6 часа

Тръмп обеща, че съгласно мирния план, "всички страни ще бъдат третирани справедливо"

<p>Заплаха от дронове затвори летището в Мюнхен за втора поредна вечер</p>

Заради заплаха от дронове: Летището в Мюнхен бе затворено за втора поредна вечер

Свят Преди 6 часа

23 полета са били отклонени, а 12 пристигащи и 48 излитащи полета са били анулирани или забавени

Тежка катастрофа на пътя между Лясковец и Елена взе жертва

Тежка катастрофа на пътя между Лясковец и Елена взе жертва

България Преди 6 часа

Движението беше преустановено до ранните часове в събота сутрин

Експерти разкриха идеалното време за закуска за вашето здраве и дълголетие

Експерти разкриха идеалното време за закуска за вашето здраве и дълголетие

Любопитно Преди 6 часа

Правилното начало на деня може не само да подобри настроението ви, но и да повиши производителността и да подпомогне метаболизма

Отровата на скорпиона – ново оръжие срещу рак на мозъка

Отровата на скорпиона – ново оръжие срещу рак на мозъка

Любопитно Преди 6 часа

Скорпионите може да играят жизненоважна роля в борбата срещу рака на мозъка

АМ "Хемус"

4 октомври: Първа копка на „Хемус“ – магистралата, която чакаме половин век

Любопитно Преди 6 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Чехия: милиардерът Бабиш иска да се върне на власт

Чехия: милиардерът Бабиш иска да се върне на власт

Свят Преди 6 часа

Сравнявали са го с Тръмп, Берлускони или Орбан

Снимката е илюстративна

Очакват ни облаци и дъжд в събота, но в неделя - слънчево облекчение

България Преди 6 часа

Северозападен вятър и по-ниски температури ще бележат началото на седмицата, с повишение по Черноморието

Неврохирургът д-р Петров напусна “Игри на волята” след зрелищна елиминационна битка

Неврохирургът д-р Петров напусна “Игри на волята” след зрелищна елиминационна битка

Любопитно Преди 14 часа

Програмистът Александър, треньорът по борба Дино и миньорът Теодор-Чикагото продължават напред в надпреварата

Всичко от днес

От мрежата

Сексуално поведение при кучетата

dogsandcats.bg

Винаги ли трицветните котки (calico) са женски

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

Ирена Сендлер: светицата от Варшава, която спасява живота на 2500 деца

Edna.bg

Преди трагедията: приказната любовна история на Лиъм Нийсън и Наташа Ричърдсън

Edna.bg

Последен шанс за Аморим? Мачът със Съндърланд ще е съдбоносен

Gong.bg

Левски без Рилдо срещу Берое

Gong.bg

Бленджини за националите: Подбирах момчетата не само по физически качества, но и по човешки

Nova.bg

Отиде си звездата от "Октопод" Ремо Джироне (СНИМКИ)

Nova.bg