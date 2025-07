Б орещите се американци правят всичко необходимо, за да финансират така необходимите си летни ваканции – започват изненадващи странични занимания като продажба на снимки на краката си на анонимни фетишисти онлайн или дори гладуват, съобщи New York Post.

Това сочи ново, горещо лятно проучване за пътувания на KAYAK, което показа, че 1 на 20 възрастни в САЩ признава, че прибягва до „нетрадиционни“ методи, за да плаща за своите пътешествия.

И докато неидентифицираният предприемач може да е избрал напълно нетипично ходене на пръсти по пътя към славата на бягството, други са се задоволили да се подложат на по-традиционни форми на мъчения.

„Продавах снимки на краката си, за да си позволя лятната ваканция“ , споделя момиче, което мечтаело да отиде на почивка, но изминала дълъг път, за да успее да си я позволи. Тя трябвало да прави неща, за които после съжалявала, за да постигне дългоочакваната си цел за почивка.

Една решителна нюйоркчанка например живеела само с броколи, докато не събрала достатъчно пари, за да стигне до Европа, докато друга смела душа придала ново значение на термина „горещо момичешко лято“, като се задоволила с 18-часово пътуване с ван без климатик, за да стигне до желаната дестинация. Друга каза, че са се мъчили в 32-градусова жега, боядисвайки пощенски кутии, за да плащат пътните си сметки.

