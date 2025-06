Необикновена жена: Принцесата, която се опълчи на нацистите

С ъдбата ѝ е необикновена. Индийска принцеса спасява живота на цели еврейски семейства от нацисткия терор по времето на Втората световна война. Принцесата е била бунтарка и в личния си живот, съобщи Deutsche Welle.

Ето нейната история.

"Не е важно дали спасяваш един или десет човешки живота - ти спасяваш от човеколюбие. И това е основното."

Принцеса Кетрин Хилда Дюлип Сингх, дъщеря на последния махараджа от империята на сикхите, избира жизнения си път против всякакви условности. Имала е например смелостта да живее открито с друга жена във времена, когато хомосексуалните връзки са били преследвани и наказвани. И не само това – тайно тя е спасявала хора от нацисткия режим.

Нейната история се разчува едва в последните години – благодарение на британския биограф Питър Бенс, който в продължение на 20 години проучва семейство Дюлип Сингх чрез писма и документи. В свое интервю от 2023 година той казва: „Тя не е гонила слава – затова за нея не са били написани книги. Но хората, които е спасила, продължават да разказват нейната история. Благодарение на нея са оцелели цели семейства, пръснати по целия свят“.

