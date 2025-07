Принцеса Евгения от Хановер споделя тъмната страна на кралската титла

В ъпреки че монархията все още съществува само в няколко страни, младите момичета по света растат с мечтата да станат принцеси. Да живеят в кралски дворец, да носят необикновени ансамбли, да имат хора на разположение и да са заобиколени от красиви създания и хора, изглежда е било пример за всички млади момичета. Изглежда обаче, че да си принцеса не е чак толкова готино, ако се съди по преживяванията на принцеса Евгения от Хановер, пише Times of India.

23-годишната германска кралска особа живее във Виена, Австрия, и е дъщеря на 64-годишния принц Хайнрих от Хановер и 51-годишната принцеса Тира фон Вестернхагерн. Баща ѝ е брат на принц Ърнст, настоящият глава на династията Хановер. Тъй като той е женен за принцеса Каролин от Монако, семейството има тесни връзки и с монакското кралско семейство.

Човек би си помислил, че подобен кралски статус би дал на една принцеса живот, достоен за завистта на всички. За принцеса Евгения обаче това се оказа по-скоро пречка.

