Астролог предупреди за опасни „разрушителни“ градуси през седмицата на Пълнолунието

Н овата седмица, от 30 март до 5 април, носи много благоприятни дни. Но ще има и дати, в които е по-добре да отложите новите задачи и важните планове.

30 март

„Един от най-благоприятните дни на март за започване на нови задачи и вземане на важни решения, хирургични и дентални интервенции“, казва астрологът.

Благоприятен период за учители, секретари, издатели, търговски представители, фармацевти, пътешественици и учени.

„До 16:41 ч. обобщете резултатите, оставете настрана прекомерното усърдие в работата. Не показвайте негативизъм: след скандал ще бъде трудно да се помирите“, съветва Соловьова.

„Не трябва да се оплаквате или да се съжалявате: има вероятност да заседнете в това състояние за дълго време. След 16:41 ч., ако старите проблеми бъдат разрешени, в тялото ще се появи нова сила“, добавя тя. Освен това Венера преминава в знака Телец, което ще повлияе положително на 5 зодиакални знака.

31 март

„Благоприятно време за тези, които имат предприемачески талант, бизнес нюх, организационни умения и способност да печелят пари. Можете да посветите време на физическа активност, тренировки или спортни състезания“, казва експертът.

В този ден е възможно да отвърнете на агресията и да започнете курс с витамини за поддържане на енергията. Периодът е свързан с четене и учене. Добре е да подредите дома си и да посрещнете гости. Обърнете внимание на децата и приятелите си.

На 31 март от 18:38 до 20:29 ч. Луната ще бъде в „кралския“ градус на Дева.

„Основните характеристики на този градус в Дева са: педантичност, точност и задълбоченост. Той дарява с търпение, умствена активност, късмет, способност за адаптиране и власт“, напомня астрологът. Градусът е благоприятен за учене, анализи, одити на делата, оценка на ефективността на проекти и поправяне на грешки във всички сфери.

1 април

„Неблагоприятен период за започване на нови задачи и вземане на важни решения, включително операции. Избягвайте прекомерното говорене, клюките и дезинформацията, пазете вещите си, за да не ги загубите“, предупреждава астрологът. Тя не препоръчва планиране на важни преговори, подписване на договори, покупка на техника, командировки, изпити или изясняване на отношения.

2 април

„Поради общия фон на деня е по-добре да не започвате нови задачи, свързани с бизнес, право, пътувания, образование, наука и всичко, свързано с чужбина“, казва астрологът.

В 05:12 ч. ще настъпи точната фаза на Пълнолунието.

„Не се поддавайте на емоции и не претоварвайте нервната система. Не се поддавайте на внушения, провокации или мързел. Довършете започнатото, обобщете резултатите и върнете дълговете си“, съветва Соловьова.

От 11:55 до 24:00 ч. Луната ще бъде „без курс“. Тази позиция се равнява на ефекта на ретрограден Меркурий. Обичайният ход на нещата се нарушава, правят се грешни избори и хората са обзети от объркване и илюзии.

3 април

След 15:12 ч. започва благоприятен период за нови задачи, важни решения, дълги пътувания, бракове, търговски и финансови споразумения. Денят обаче е неблагоприятен за хирургични и дентални интервенции, фризьор и рисковани авантюри.

„След 15:12 ч. има идеална възможност да се насладите на това, което обичате: музика, кино, театър, изкуство, спа или приятна компания“, отбелязва Соловьова. До 15:11 ч. Луната остава „без курс“.

4 април

„С изключение на периода от 14:42 до 16:40 ч., времето е благоприятно за нови задачи, празненства, церемонии, брак, начало на строителство, промяна на местоживеенето и бизнес“, казва астрологът.

Започва период на събуждане на талантите и харизмата. Женската интуиция се засилва. „Не трябва да спорите с жени – това ще наруши космическите закони. Неблагоприятен период за операции и фризьор“, съветва експертът.

От 14:42 до 16:40 ч. Луната ще бъде в „разрушителния“ градус на Скорпион. Той носи импулсивност, алчност, рискове и опасности за здравето. Влиянието му зависи от способността да намерите разбирателство със света.

5 април

„Поради общия фон е по-добре да не започвате нови задачи, свързани с отдих с деца, хазарт, публични изяви и романтични приключения“, казва експертът. Не се поддавайте на илюзии, егоизъм и тъжни мисли. Околната реалност ще отразява вашата същност.

„Обобщете резултатите, завършете текущите задачи, върнете дълговете. Препоръчително е да поддържате дисциплина, да изчистите отношенията си и да почистите дома си“, обобщава Соловьова.

Прогнозата е на астролога Катерина Соловьова, за RBC.