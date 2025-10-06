6 октомври: Почитаме паметта на св. апостол Тома, имен ден имат...

Любопитно

Той проповядвал в Партия, Мидия и далечна Индия

6 октомври 2025, 07:21
Източник: iStock/Getty Images

Н а 6 октомври честваме паметта на свети апостол Тома.

 

Тома бил един от учениците на Иисус Христос, които след Възкресението Му били изпратени като Негови апостоли да проповядват спасителното учение на всички народи.

Името Тома означава близнак, но сред учениците на Христос не е посочен негов брат близнак, както е писано за други апостоли, че са братя, например Андрей и Петър, Яков и Йоан Зеведееви.

Тома произхождал от обикновено семейство на рибари. Неговото апостолство се сочи от всички евангелисти, но името му най-много се споменава от апостол Йоан Богослов. Тома на няколко пъти правил откровени изказвания и е запомнен като прям човек, здраво свързан с действителността.

Когато след възкресяването на Лазар Христос заявил, че ще отиде в Йерусалим, където вече имало заговор за убийството Му, Тома казал на другите ученици: "Да идем и ние да умрем с Него". По време на прощалната беседа на Иисус с апостолите Тома също взел думата.

А след Възкресението на Христос при първото Му явяване пред учениците Тома не присъствал и после заявил: "Ако не видя раните от гвоздеите и раната в ребрата Му, няма да повярвам!".

Затова е останало неговото прозвище "Тома неверни".

Но той не е бил неверен или невярващ, а само искал лично да се увери в нечуваното чудо - Възкресението на Господ. Затова при повторното Си явяване след седмица Иисус приканил този ученик да види раните Му, но Тома дори и не помислил да се уверява с осезаване, а само извикал: "Господ мой и Бог мой!", тоест признал Иисус за Господ и Бог, Изкупител и Спасител на човешкия род.

Според преданието свети Тома проповядвал Евангелието на различни народи от Изтока, стигнал дори до Индия.

След години на успешна апостолска работа в тази страна той завършил живота си с мъченическа смърт. И днес много милиони християни в Индия го почитат като свой просветител в Христовата вяра.

Днес празнуват всички, които носят името Тома и производните му Том, Томас, Томислав.

 

Източник: БТА/Проф. Иван Желев    
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време
Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време

<p>Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията</p>
Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията

Пускат движението по новия 10 км участък от АМ
Пускат движението по новия 10 км участък от АМ "Хемус"

Президентът Румен Радев връчва наградите "Джон Атанасов" за 2025 година

Президентът Румен Радев връчва наградите "Джон Атанасов" за 2025 година

Отличията ще получат изявени ученици, млади иноватори и преподаватели с принос в компютърните науки

Мъж рани 20 души при безразборна стрелба в Сидни

Мъж рани 20 души при безразборна стрелба в Сидни

Един мъж е в тежко състояние, а още няколко човека са настанени в болница

7 ежедневни навика, които водят до проблеми с очите

7 ежедневни навика, които водят до проблеми с очите

Очите са едни от най-чувствителните органи, които могат да бъдат увредени дори от ежедневните навици

НСТС обсъжда размера на минималната работна заплата от 1 януари 2026 г.

НСТС обсъжда размера на минималната работна заплата от 1 януари 2026 г.

От Министерството на труда и социалната политика предлагат тя да стане 1213 лева (620,20 евро)

Безос: AI е балон, но въпреки това ще е революция

Безос: AI е балон, но въпреки това ще е революция

Ползите са толкова големи, че хиперболата няма да ги спре, смята той

Нетаняху: Израелски екип заминава за Египет за преговори за заложниците

Нетаняху: Израелски екип заминава за Египет за преговори за заложниците

Екипът ще бъде воден от министъра по стратегически въпроси Рон Дермер

1 загинал и 8 ранени при автомобилно състезание във Варна; пилотът с положителен тест за амфетамини

1 загинал и 8 ранени при автомобилно състезание във Варна; пилотът с положителен тест за амфетамини

Окръжната прокуратура във Варна образува по случая досъдебно производство

Кметът Терзиев: София няма да плаща такса рекет

Ситуацията е под контрол и протича според предварителните очаквания, написа Терзиев за сметосъбирането

Елисейският дворец обяви състава на новото френско правителство

Елисейският дворец обяви състава на новото френско правителство

Първото заседание на новия френски кабинет ще бъде в понеделник

Лавров осъди удара на САЩ срещу плавателен съд с наркотици край Венецуела

Лавров осъди удара на САЩ срещу плавателен съд с наркотици край Венецуела

В телефонен разговор с венецуелския си колега Иван Хил, Лавров заяви, че Москва остро осъжда удара

Израел: Твърденията на Грета Тунберг са "нагли лъжи"

Бен-Гвир: Горд съм, че третираме активисти от флотилията за Газа като терористи

Бен-Гвир заяви, че е посетил плавателните съдове и не е видял там "нито помощ, нито човечност"

Британската полиция с нови правомощия след демонстрациите в Лондон

Британската полиция с нови правомощия след демонстрациите в Лондон

Полицията вчера арестува почти 500 души в центъра на Лондон по време на протест в подкрепа на групата „Действие за Палестина“

Папа Лъв ХІV осъди безразличието към страданията на мигрантите

Папа Лъв ХІV осъди безразличието към страданията на мигрантите

"Викът им от болка и отчаяние" не трябва да среща "студеното безразличие или стигмата на дискриминацията", каза той

Пожарникари свалиха парапланерист от 9-метрово дърво край Бузлуджа

Пожарникари свалиха парапланерист от 9-метрово дърво край Бузлуджа

Оплетена в клоните и въжетата на парапланера, жената остава в капан, безпомощна и на метри над земята

Шествия в София и Амстердам призоваха за траен мир в Газа

Шествия в София и Амстердам призоваха за траен мир в Газа

Участниците в шествието изразиха надежда, че в района на конфликта ще се настани траен мир

Тръмп: „Хамас“ ще бъде „напълно унищожена“, ако не се откаже от властта в Газа

Тръмп: „Хамас“ ще бъде „напълно унищожена“, ако не се откаже от властта в Газа

Тръмп каза още, че очаква скоро да разбере дали „Хамас“ е ангажиран с мира

