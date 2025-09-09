Любопитно

Почитаме св. праведни богоотци Йоаким и Анна, какво повелява традицията

Йоаким произхождал от Давидовия род, а Анна - от рода на Аарон

9 септември 2025, 07:58
Почитаме св. праведни богоотци Йоаким и Анна, какво повелява традицията
Н а 9 септември почитаме паметта на светите праведни богоотци Йоаким и Анна.

Според традицията

на църковния календар в деня след голям празник се честват главните действащи лица в него. Така след празника Рождество Богородично (на 8 септември), днес почитаме паметта на онези, които са ѝ дали живот - баща й Йоаким и майка й Анна. Преданието говори, че те били праведни хора и затова Бог се вслушал в горещите им дългогодишни молитви. А се наричат богоотци, защото са родители на Божията майка - света Дева Мария и така се явяват прародители (дядо и баба) по плът на Иисус Христос, въплътения Божи Син.

Йоаким произхождал от Давидовия род, а Анна - от рода на Аарон.

Те се отличавали не само с произхода си от царски и свещенически род, но и наистина били добродетелни хора, изпълнявали точно Божия закон. Една всекидневна болка обаче помрачавала живота им: те нямали деца. За израилтяните бездетството било истинско нещастие, понеже всеки от тях живеел със съкровената надежда да стане баща, съответно майка на Спасителя - Месия. Отделно ги гнетяло презрителното отношение на техните сънародници, които обикновено ги одумвали като грешни хора, наказани от Бога с бездетство заради някакви грехове.

Поредното оскърбление Йоаким понесъл на един юдейски празник,

когато отишъл в Йерусалимския храм да принесе жертва на Бога. Затова от мъка не пожелал да се върне вкъщи, а отишъл в пустинно място и там останал 40 дни в молитва и строг пост. Молел се Бог да се смили над него, за да стане и той баща.

Анна също много тъгувала, защото смятала себе си виновна за бездетството им.

И тя като мъжа си ден и нощ горещо се молела на Бога да я дари със свидна рожба. Най-после това се случило. Затова на 9 декември Църквата чества празника Зачатие на света Анна - деня, в който света Дева Мария била зачената в утробата й. Девет месеца след това, на 8 септември, пречистата Дева се родила на света.

На 9 септември имен ден празнуват хората, които носят името Анна, Йоаким, Яким, Аким, Еким, Ачо.

Източник: БТА/Проф. Иван Желев    
