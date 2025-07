„Правилото на Пепеляшка“: Сексуалният трик, за който не подозирате

"Сложи го в календара".

Когато по цял ден тичаш наоколо като кокошка без глава, вършиш работа или се грижиш за нуждаещи се деца - сексът може да звучи като последното нещо, към което искаш да вложиш последната си капка енергия.

Ето защо някои двойки избират да следват „правилото на Пепеляшка“, за да поддържат гореща атмосфера в спалнята – без да се изтощават, пише New York Post.

Това е основно стратегическа комбинация от поставяне на граници и планиране на секс.

Алис Гидингс, репортерката на „Метро“ по въпросите на секса и връзките, заяви в скорошна статия , че се кълне в това правило.

„Просто си определете гранична точка, в която интимността вече няма да е възможна – по този начин няма да се притеснявате, че ще бъдете изтощени на следващата сутрин“, обясни Гидингс.

The ‘Cinderella rule’ has made my scheduled sex a turn on https://t.co/OqJIKnIwT2