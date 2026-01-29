Любопитно

Построен върху лед: Градът, където земята се топи под домовете на хората

Якутск е разположен върху вечно замръзнала земя, която е останала замръзнала в продължение на хиляди години

29 януари 2026, 06:40
В Източен Сибир един от най-студените градове в света е построен върху основа, която бавно се променя. Якутск е разположен върху вечно замръзнала земя, която е останала замръзнала в продължение на хиляди години и дълго време е осигурявала стабилна основа за домове, пътища и обществена инфраструктура.

Това сега е поставено под въпрос.

Покачващите се температури затоплят замръзналата почва под града, увеличават сезонното размразяване и отслабват стабилността на земята. Инженери, учени и жители наблюдават отблизо как сградите се нуждаят от подсилване, пътищата се деформират, а земята под краката им става по-малко предсказуема.

Град, проектиран за постоянен студ

Якутск се намира в Република Саха, където зимните температури редовно падат под −40°C. Тъй като вечната замръзналост може да се стопи при нагряване, сградите никога не са били поставяни директно върху земята. Вместо това те са били строени върху пилоти или кокили, забити дълбоко в замръзналата почва, което е позволявало на студения въздух да циркулира под конструкциите и да поддържа земята твърда. Този подход се използва от десетилетия в Сибир и други арктически региони и остава от съществено значение за предотвратяване на бързото размразяване под сградите.

Вечно замръзналата земя не се топи равномерно. С повишаването на температурите ледът в почвата постепенно се размразява, което води до загуба на здравина и неравномерно пропадане на земята.

В Якутск този процес е довел до видимо напрежение в някои конструкции. Инженерите съобщават за повишена нужда от поддръжка, корекции на основите и в ограничени случаи, за сгради, считани за опасни за по-нататъшна употреба. Пътищата и подземните комунални услуги също са засегнати, тъй като изместването на земните повърхности оказва натиск върху тръбите и повърхностите, проектирани за стабилни условия.

Домовете са под нарастващ натиск

Жителите на засегнатите райони съобщават за напукани стени, наклонени подове и врати, които вече не са правилно подравнени. Градските власти редовно проверяват сградите и подсилват основите, където е възможно, но дългосрочните решения са скъпи и сложни. Преместването рядко е лесно. Якутск е регионален икономически и културен център и преместването би означавало загуба на достъп до заетост, образование и услуги, които са оскъдни другаде в Северен Сибир.

Вечно замръзналата земя съхранява органичния материал, включително растителна материя и микроорганизми, понякога в продължение на десетки хиляди години. Докато се размразява, учените изучават как отделянето на древни бактерии, парникови газове и други материали може да повлияе на екосистемите и общественото здраве. Въпреки че документираните случаи на заболявания, пряко свързани с размразяването на вечно замръзналата земя, са редки, изследователите разглеждат региона като важно място за разбиране на бъдещите екологични рискове в Арктика.

Защо хората остават

Въпреки предизвикателствата, Якутск продължава да расте. За много жители адаптирането към променящите се условия на земята изглежда по-реалистично, отколкото напускането на град, който е основа на прехраната и общностите им. Тестват се нови строителни методи, системи за мониторинг и инженерни стратегии, за да се удължи животът на града при условия на затопляне.

Предупреждение под повърхността

Якутск не е сам. В цяла Арктика градовете, построени върху вечна замръзналост, са изправени пред подобен натиск с повишаването на температурите. Това, което отличава Якутск, е неговият размер и видимост. Градът предлага ясен, съвременен пример за това как изменението на климата влияе не само на времето и леда, но и на земята под домовете на хората. Построен върху замръзнала земя, а не върху твърда земя, той показва колко дълбоко екологичната промяна може да промени човешките селища.

Източник: Times of India    
Якутск Размразяване на вечна замръзналост Изменение на климата Увреждане на инфраструктурата Инженерни предизвикателства Арктически региони Източен Сибир Екстремен студ Адаптация на града Екологични рискове
