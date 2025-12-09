Подкастът „Телеграфно“ с отличие за първото си двуезичното си интервю с биографа на царя

Т елеграфно подкастът получи своето първо отличие. На годишната си церемония Сдружението на испаноговорящите журналисти в България отличи продукцията със специална номинация за първото ѝ двуезично интервю – разговора с испанския журналист и биограф на Симеон Сакскобургготски, Рамон Перес Маура.

Интервюто, което донесе наградата

Отличеният епизод е посветен на разговора с Рамон Перес Маура в Мадрид– един от най-авторитетните журналисти в Испания и автор на политическата биография на Симеон Сакскобургготски „Възможният цар“. В него Маура разкрива детайли за личността на бившия премиер, за неговото безпрецедентно завръщане в българската политика и за бъдещето на династията. Интервюто е проведено в редакцията на испанския вестник „Ел Дебате“, където Перес Маура работи след напускането на АВС.



„Симеон винаги знае кога да удари по масата“ - биографът на царя Рамон Перес Маура пред „Телеграфно подкастът“

„Това, което той направи, не се е случвало никога“

Според Перес Маура завръщането на Симеон като министър-председател е исторически феномен. „Когато му казаха, че няма да бъде нито цар, нито президент, той реши да се върне като министър-председател – и го направи“, казва журналистът пред „Телеграфно“. Той определя създаването на политическо движение за месеци и спечелването на избори като постижение без аналог. „Никой не е успял да постигне такова нещо. Той искаше да отгърне следващата страница за България.“

Източник: Телеграфно подкастът

Наследникът Борис и бъдещето на династията

В интервюто се засяга и темата за наследника на титлата – княз Борис Търновски. Перес Маура е категоричен, че той ще оглави династията, но поставя едно ключово условие за поддържането на връзката с България:

„Ако не живее в страната, няма как да поддържа връзката с България такава, каквато има Симеон“, подчертава журналистът, като добавя, че ролята начело на династията изисква огромна отговорност, дори и в съвременния свят титлата да е символична.