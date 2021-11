Почина легендата на Формула 1 сър Франк Уилямс

Н а 79 години почина сър Франк Уилямс, собственикът на едноименния отбор във Формула 1.

"Дейли мейл" съобщи, че миналият петък той е бил приет в болница. "Сър Франк почина мирно тази сутрин, заобиколен от семейството си", написаха от отбора "Уилямс" в социалните мрежи.

Сър Франк Уилямс основава отбора през 1977 г. и беше негов шеф до 2012 г., когато предаде ръководството му на дъщеря си Клеър. През 2020 г. двамата напуснаха високоскоростния спорт, след като продадоха "Уилямс" на американски инвеститори.

Под ръководството на Уилямс, който се придвижваше в инвалидна количка след автомобилна катастрофа във Франция през 1986 година, отборът доминираше във Формула 1 през 80-те и 90-те години на миналия век, като в този период спечели 9 титли при конструкторите и 7 титли при пилотите.

Sir Frank Williams



A man who succeeded against the odds to become a true Formula 1 legend



Rest in peace, Sir Frank

Rest In Peace pic.twitter.com/m2yTagdrNO