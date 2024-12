Проучване: Пиенето на кафе удължава живота с почти 2 години

М ного от нас се наслаждават на чаша (или повече) кафе, за да се ободрят през деня, а нови изследвания сочат, че популярната напитка може да донесе многобройни ползи - включително и потенциален шанс за по-дълъг и здравословен живот, твърдят изследователи.

Екип от Университета в Коимбра, Португалия, разглежда 85 предишни проучвания с участници от Европа, Северна и Южна Америка, Австралия и Азия, като анализира връзката на кафето със смъртността и здравните показатели.

Анализът им показва, че пиенето на около три чаши кафе дневно е свързано с 1,84 години допълнителна продължителност на живота на средния човек, като редовната консумация на кафе е свързана и с по-голям здравен размах (време, прекарано без сериозни заболявания).

„Традиционните клинични препоръки понякога пренебрегват ролята на кафето за здравословното стареене. Нашият преглед подчертава ролята, която редовната и умерена консумация на кафе може да играе в борбата с биологичните механизми, които естествено се забавят или отказват с напредването на възрастта и предизвикват редица потенциални здравословни проблеми и съпътстващи заболявания“, казва неврологът Родриго Куня от университета в Коимбра.

При толкова много проучвания, включени тук, има много променливи - като например видовете консумирано кафе, демографските характеристики на участващите хора и продължителността на проучването. Ползите ще се различават при отделните хора и е вероятно тези ползи да не се дължат единствено на кафето.

