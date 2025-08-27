Любопитно

“Пееш или лъжеш” тръгва по следите на таланта и забавлението от 28 септември по NOVA

Първокласна селекция от гост-звезди и колоритни участници очакват зрителите тази есен

27 август 2025, 11:47
"Пееш или лъжеш" тръгва по следите на таланта и забавлението от 28 септември по NOVA
Т ретият сезон на обичаното музикалното шоу “Пееш или лъжеш” започва на 28 септември в ефира на NOVA. Любимият водещ Димитър Рачков отново застава в епицентъра на събитията, за да срещне зрителите с поредица колоритни участници – някои от тях изпълнители с изключителни гласови данни, а други изобретателни и много артистични лъжци. И тази година играчите ще се изправят пред една гост-звезда и панел от детективи с трениран нюх за разкриване на талант в лицето на Мария Игнатова, Иван Христов и Андрей Арнаудов.

Новият сезон на шоуто обещава да бъде още по-вълнуващ и непредсказуем. Обновените правила на музикалната игра ще осигурят допълнителна динамика, която ще направи избора между пеещите и лъжещите участници още по-труден. Зрителите ще станат свидетели на изключителни изпълнения на певци с дарба, които ще получат възможност за пробив на телевизионната сцена. Наред с тях ще се появят и играчи, чиято основна цел е не да впечатлят с вокални умения, а да се забавляват и да подведат познаващата звезда.

Тази есен едни от най-големите имена на българската музикална сцена ще тестват своите умения на сцената на “Пееш или лъжеш”: Азис, Софи Маринова, Братя Аргирови, Преслава, Графа, Дара, Фики, Йорданка Христова, Владо Зомбори, Орлин Павлов, Михаела Маринова и Петя Буюклиева. Всеки от тях ще разчита на своята интуиция и сценичен опит, за да се справи с предизвикателството да разобличи певческия талант от лъжата. На помощ на всеки един от тях ще се притекат още популярни личности, които ще се присъединяват към постоянния панел на предаването във всеки епизод.

Кои знаменитости ще застанат до Мария Игнатова, Иван Христов и Андрей Арнаудов? Коя ще е първата познаваща звезда в “Пееш или лъжеш” и дали ще бъде излъгана? Как новите правила ще променят шоуто? – гледайте от 28 септември, неделя, в 20:00 ч. по NOVA.

Следете Facebook страницата, официалните профили на “Пееш или лъжеш” в Instagram и TikTok, както и сайта на NOVA за повече информация.

Пееш или лъжеш Музикално шоу Димитър Рачков NOVA Трети сезон Български музикални звезди Детективи
