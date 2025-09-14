Любопитно

Педагожката Мартина Луканова напусна първа “Игри на волята” 7

Тя даде ексклузивно интервю в официалния подкаст “След Игрите”

14 септември 2025, 07:27
Педагожката Мартина Луканова напусна първа “Игри на волята” 7
Източник: NOVA

П едагожката Мартина Луканова се превърна в първия отпаднал състезател в седмия сезон на “Игри на волята”. След елиминационна битка с множество обрати и смени на водачеството срещу брокера Йордан от Завоевателите и нейната съотборничка Гордиенко от Феномените, Мартина се раздели с мечтата за победа. 

Източник: NOVA

Вечерта за номинираните започна с първия Съвет на осъдените. Там всеки от тях получи шанс да изпробва късмета си в игра на съдбата, която можеше да донесе различни блага и предизвикателства. Брокерът Йордан изгуби правото си на глас при бъдещ племенен съвет, аниматорът Калин получи възможност да смени мястото си с някой от своето племе на елиминациите, а учителката Мартина изтегли пребиваване на Блатото, в случай че остане в играта. Късметът се усмихна на бизнесдамата Александра и инфлуенсърката Гергана, които бяха спасени. 

Източник: NOVA

Обратите по време на Съвета на осъдените изпратиха на елиминационна битка Йордан, Мартина и Гордиенко, избрана от Калин за негова заместничка. Победата в сблъсъка грабна именно състезателката по муай-тай. Втори завърши Йордан от Завоевателите и се отправи към на Блатото, където избра да изпрати гребеца Георги Стойчев при своето бивше племе.

Източник: NOVA

Елиминираната Мартина е ексклузивен гост в подкаста “След игрите”. Там водещата Ваня Запрянова я посрещна с интересни въпроси, а специални гости в епизода бяха водещия на приключенския формат Павел Николов и неговия верен приятел - Раду. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube

Не пропускайте извънредния епизод на “Игри на волята” в неделя, 14 септември, от 20:00 ч., когато ще бъде проведена и първата кастинг битка този сезон, а едно признание в Резиденцията ще преобърне играта.

Всичко за “Игри на волята” може да откриете в сайта, както и в официалните  Facebook страницаInstagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova PlayVbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във FacebookInstagram и TikTok.

Игри на волята Мартина Луканова
Последвайте ни
Слънчева неделя, но следобед идват дъжд и захлаждане

Слънчева неделя, но следобед идват дъжд и захлаждане

Какво се знае за руския дрон, нарушил румънското въздушно пространство

Какво се знае за руския дрон, нарушил румънското въздушно пространство

Небето се отваря за желания – тайната сила на Кръстовден

Небето се отваря за желания – тайната сила на Кръстовден

Пускат от днес в експлоатация цялата АМ

Пускат от днес в експлоатация цялата АМ "Европа"

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Кучето ни има бълхи - какво да направим?

Кучето ни има бълхи - какво да направим?

dogsandcats.bg
Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор
Ексклузивно

Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор

Преди 2 дни
<p>Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк</p>
Ексклузивно

Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк

Преди 1 ден
<p>Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)</p>
Ексклузивно

Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)

Преди 1 ден
НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша
Ексклузивно

НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпа, защо плачеш? – Гледам тъжен филм… за една жена, която няма какво да облече.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Северна Корея заплаши с <strong>&quot;лоши последици&quot;</strong> САЩ, Япония и Южна Корея</p>

Северна Корея заплаши с "лоши последици" САЩ, Япония и Южна Корея заради ученията

Свят Преди 53 минути

"Ако враждебните сили продължат да демонстрират мощта си по този начин, Северна Корея ще предприеме по-осезаеми и решителни контрамерки"

Павел Николов: Не можех да си позволя пристрастие като водещ

Павел Николов: Не можех да си позволя пристрастие като водещ

Любопитно Преди 1 час

Вторият епизод на сезон 3 на подкаста „След Игрите“ събра в студиото трима интересни госта

Наполеон Бонапарт

14 септември: Победа, която се превръща в капан – Наполеон влиза в Москва

Любопитно Преди 2 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Бандитски схеми: мамят българи за социални помощи в Германия

Бандитски схеми: мамят българи за социални помощи в Германия

Свят Преди 2 часа

Криминални банди примамват хора от България и Румъния с фалшиви договори за работа в Германия

,

Каракас осъди САЩ за задържането на риболовен кораб във венецуелски води

Свят Преди 10 часа

Кораб с девет рибари на борда е бил „незаконно и враждебно“ задържан

Този суперплод може да подобри здравето на сърцето и мозъка ви

Този суперплод може да подобри здравето на сърцето и мозъка ви

Любопитно Преди 11 часа

Кой плод може да помогне на здравето ви четете в следващите редове

,

Експлозия по жп линия в Русия уби двама

Свят Преди 11 часа

Експлозията е забавила най-малко 10 влака, пътуващи към и от южна Русия

.

Рубио: Руски дронове в Полша са „неприемливи“

Свят Преди 11 часа

„Въпросът е дали дроновете са били насочени конкретно към Полша"

Транссексуални жени нападнаха турист в Тайланд

Транссексуални жени нападнаха турист в Тайланд

Свят Преди 12 часа

Групата нападатели успяла да избяга преди пристигането на полицията

След внесения вот на недоверие: Управляващи и опозиция в ескалиращ сблъсък (ОБЗОР)

След внесения вот на недоверие: Управляващи и опозиция в ескалиращ сблъсък (ОБЗОР)

България Преди 13 часа

След острите критики на опозицията при внасянето на мотивите, отговорът на управляващите не закъсня

.

Китай: Не участваме във войни и заговори за военни конфликти

Свят Преди 13 часа

Ван ще проведе серия от разговори, свързани със застоя в преговорите за мир в Украйна

Снимката е илюстративна

Експлозия в бар в Мадрид, ранени са 21 души

Свят Преди 14 часа

Издирват се хора, затрупани под отломките

Гори фабрика за електронни отпадъци край Скопие (СНИМКИ)

Гори фабрика за електронни отпадъци край Скопие (СНИМКИ)

Свят Преди 14 часа

В борбата с пламъците участват голям брой екипи на пожарната и хеликоптери

.

ФБР разследва дали убиецът на Кърк е имал съучастници

Свят Преди 14 часа

Според вестника служителите на реда проверяват дали видеото наистина показва Робинсън

.

Китай обяви план за „стабилизиране“ на растежа в автомобилния сектор

Свят Преди 14 часа

Планът, обявен от осем правителствени агенции за 2025 и 2026 г., има за цел да „засили разследванията на разходите и надзора на цените“

,

Руски самолети МиГ са прелетели над Беренцово море

Свят Преди 15 часа

Маневрите са част от учения, организирани съвместно от Русия и от Беларус

Всичко от днес

От мрежата

10 любопитни неща, които може би не знаете за малките Папийони

dogsandcats.bg

5 неща, които правите редовно, а кучето ви тайно мрази

dogsandcats.bg
1

Цъфтят бромелиите в ботаническата градина на БАН

sinoptik.bg
1

Музикант строи лешояд от скрап в Маджарово

sinoptik.bg

Кръстовден е! Ето какво трябва и не трябва да правим днес

Edna.bg

Дневен хороскоп за 14 септември, неделя

Edna.bg

Бивш вратар на Лудогорец спаси "паненка" на Меси при разгром над Интер Маями (видео)

Gong.bg

Два нови двубоя в неделния ден от кръга в Mr Bit Втора лига

Gong.bg

"Латино гринго, който върви редом с бедните и отритнатите": Пътят на папа Лъв ХІV (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Кръстовден – когато небето се отваря за вярата

Nova.bg