Откриха няколко крокодила в дренажен канал на египетско село

Н яколко крокодила са открити в дренажен канал в село Зауамел в област Шаркия в Делата на Нил, съобщи директорът на областната ветеринарната служба Мохамед Башар, цитиран от онлайн изданието "Иджипт индипендънт".

Той обясни, че през последните дни са получени сигнали от свидетели за малък крокодил, който излязъл на брега на канала и бързо се върнал във водата. Сформирана е извънредна комисия от представители на различни институции, която е наблюдавала крокодила.

Властите са успокоили жителите на селото, че влечугите не са способни да причинят вреда, тъй като са млади и бягат при най-малкото движение или шум. Специализирани екипи с необходимото оборудване са на път към мястото, за да заловят животните, а междувременно над участъка от канала, където са видени, са опънати мрежи, за да не могат да избягат.

Башар призовава хората да не се приближават до водата и да не правят опити сами да се заловят крокодилите.