Полицията в Испания на крак, издирва нилски крокодил

П олицията в Испания е вдигната на крак, за да открие нилски крокодил – един от най-опасните за човека, съобщават местни медии.

Източници от Спешната служба 112 и общинската полиция казаха за агенция Ефе, че много хора твърдят, че са видели влечугото през последните няколко дни. Първият сигнал е бил в петък по обед, когато в полицията на Симанка, община Валядолид, се получава сигнал. Установено е приблизителното местообитание на влечугото – зоната, в която река Писуерга се влива в Дуеро само на 20 километра от Валядолид, Северозападна Испания център на автономна област Кастилия и Леон

В района е обособен периметър на сигурност. Според местния вестник „Tribuna Valladolid”, крокодилът вероятно живее там вече няколко седмици или месеци. Принадлежността му към нилските крокодили е установена по снимки на оставените от животното следи. Дължината на крокодила, по предварителни разчети, е 1,5 метра. Съществува вероятност животното да е било изхвърлено от стопанина си.

Police and Civil Guard are looking for a crocodile sighted in Simancas (Valladolid) https://t.co/PLVhU20NJ6