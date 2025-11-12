От „Кокаиновата кръстница“ до „Куини от Харлем“: Жените, които владееха престъпния свят

В свят, доминиран от мъже с оръжие и власт, те доказаха, че могат да бъдат още по-безмилостни. От „Кокаиновата баба“ до „Куини от Харлем“ – тези четири жени превърнаха престъпния свят в сцена, на която властваха с хладна решителност и смъртоносен чар.

1. Стефани Сейнт Клер – „Куини от Харлем“

Родена във френските Кариби през 1887 г., Стефани Сейнт Клер израства сред бедност и предразсъдъци. След като емигрира в Съединените щати в началото на 1910-те, тя се сблъсква с дискриминация и социални бариери – често срещани за чернокожите в тогавашна Америка.

Въпреки всичко, благодарение на упоритост и желязна воля, Сейнт Клер успява да пробие в изцяло мъжкия престъпен свят. През 20-те години вече контролира доходоносна престъпна мрежа в Харлем, Ню Йорк. Сейнт Клер обаче не забравя корените си – активно се бори за правата на чернокожите, разобличава корупцията в полицията (в резултат на което много служители са уволнени) и създава работни места за местната общност.

След края на Сухия режим мафиоти от други щати се опитват да завладеят територията ѝ. Тя отказва да отстъпи дори пред своя заклет враг – Дъч Шулц.

По-късно предава бизнеса си на своя доверен протеже Елсуърт „Бъмпи“ Джонсън, който остава в историята като „Кръстникът на Харлем“. Сейнт Клер умира през 1969 г., запомнена като „Куини“ и „Мадам Сейнт Клер“ – една от първите жени босове в американската мафия.

2. Гризелда Бланко – „Кокаиновата кръстница“ и „Черната вдовица“

Колумбийската наркобаронеса Гризелда Бланко, известна с прякорите си „Черната вдовица“ и „Кокаиновата баба“, е една от най-страховитите фигури в световната наркотърговия. Между 70-те и 2000-те години тя изгражда огромна мрежа за трафик на кокаин между Колумбия и САЩ.

„Тя би убила всеки, който ѝ е неугоден“, казва по-късно американски адвокат. „Заради дълг, защото са объркали пратка или просто защото не ѝ е харесало как я гледат.“ Макар самата тя рядко да извършва убийства, Бланко възлага тези кървави задачи на своите безпощадни „пистолерос“.

През 2012 г. Гризелда е застреляна в родния си Меделин. Историята ѝ отново привлече внимание през 2024 г., когато актрисата София Вергара я изигра с голям успех в едноименния сериал на Netflix – „Griselda“.

3. Ма Баркър – митът за „престъпната майка“

Родена в Мисури през 1873 г., Кейт „Ма“ Баркър дълго време е смятана за една от най-опасните престъпнички в Америка. Шефът на ФБР Дж. Едгар Хувър дори я нарича „най-злобния, опасен и находчив криминален мозък на последното десетилетие“.

Историците обаче имат съмнения дали това е вярно. Въпреки че е майка на няколко членове на бандата Баркър–Карпис – едни от най-страховитите престъпници от ерата на Голямата депресия – няма доказателства, че самата тя е участвала активно в престъпленията. Най-вероятно е просто да е пътувала със синовете си, докато те извършват отвличания и банкови обири.

Ма Баркър е убита при престрелка с агенти на ФБР през 1935 г. Според някои източници Хувър нарочно е преувеличил ролята ѝ, за да оправдае кървавата акция.

4. Пупета Мареска – красавицата от Камората

Асунта Мареска, по-известна като Пупета („малка кукла“), е родена на 19 януари 1935 г. близо до Неапол в престъпно семейство, замесено в контрабандата на цигари. Красива и амбициозна, Пупета печели конкурс за красота още като тийнейджърка. През 1955 г. се омъжва за Паскуале Симонети – член на неаполитанската организация Камора.

Няколко месеца по-късно Симонети е убит по заповед на съперника му Антонио Еспозито. Когато полицията не предприема действия, Пупета решава да си отмъсти сама – проследява и застрелва Еспозито посред бял ден. Убийството шокира Италия и превръща младата вдовица в сензация за медиите.

Тя е осъдена на 18 години затвор, но излежава 10 години и 4 месеца. След освобождаването си започва връзка с наркобарона Умберто Аматуро, като според сведения е участвала в престъпните му схеми. Пупета Мареска умира на 29 декември 2021 г., на 86-годишна възраст – легенда на Камората и една от най-емблематичните жени в историята на италианската мафия.