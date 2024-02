Кокаиновата „кръстница“: Възходът и падението на Гризелда Бланко

К ръстницата. Черната вдовица. Queenpin. Множеството псевдоними и прякори на Гризелда Бланко говорят за известността, която тя печели начело на напоената с кръв наркоимперия, която се простира от Колумбия до Съединените щати.

Сега във фокуса на сериала на Netflix "Гризелда", животът на Бланко разми границата между факти и измислици, докато тя си пробива път към позиция на власт в свят на насилие. И така, ето коя беше истинската Гризелда Бланко?

Възходът на Гризелда Бланко

Бланко е родена в Колумбия на 15 февруари 1943 г. Родината ѝ скоро ще бъде разкъсана от La Violencia, период на масово насилие и безредици, който започва на 9 април 1948 г., когато популярният политик Хорхе Елиесер Гайтан е убит по улиците на Богота. По времето, когато La Violencia приключва десетилетие по-късно, 200 000 души бяха загубили живота си.

Бланко навършва пълнолетие на този фон на насилие. Както историкът Илейн Кери посочва в „Жените наркотрафиканти“, Бланко и нейните съвременници са научили, че „властта често идва чрез насилствени действия“.

The new Netflix series, #Griselda, has attracted interest for portraying the life of Griselda Blanco, the infamous Colombian drug trafficker known as “The Godmother.” But her real story is very different: https://t.co/0GlDyGDoCz — InSight Crime (@InSightCrime) February 6, 2024

Израснала в бедност, Бланко първоначално няма много власт. Тя пробива в престъпния свят на 11-годишна възраст, когато се твърди, че е отвлякла местно момче и го е убила. През следващите години тя добавя към автобиографията си джебчийство и фалшифициране на пари.

Бланко се среща и в крайна сметка се омъжва за Карлос Трухильо, който изкарвал прехраната си с фалшифициране на документи и трафик на хора. По време на брака им Бланко ражда три деца, но в крайна сметка те се развеждат.

До средата на 70-те години Трухильо е мъртъв. Някои казват, че е починал от здравословни проблеми; други твърдят, че Бланко наистина стои зад смъртта му.

Превръщане на бялото злато в семеен бизнес

Бумът на дискотеките през 70-те години предизвика разрастващ се пазар на забранени наркотици като кокаин. До средата на десетилетието Колумбия се превръща в център на търговията с кокаин, което донесе възможности за зашеметяващо богатство - и опасност.

Griselda Blanco was embroiled in a murky world of drugs and crime. Here is her story. #Crime #Griselda #GriseldaNetflix https://t.co/hI9ZT54sgy — Elliott West (@elliottwest87) February 3, 2024

Заедно с Алберто Браво, контрабандист на наркотици и втори съпруг на Бланко, те изграждат кокаинова империя, базирана в Ню Йорк. Те разчитали на контрабандисти, като с разрастването на империята отношенията на Бланко с Браво се влошават. Въпреки че подробностите за това какво точно се е случило остават спорни, Браво е убит през 1975 г. Бланко по-късно твърди , че тя лично го е простреляла в устата.

Смъртта на Браво затвърждава образа на Гризелда Бланко като „Черната вдовица“, жена, която се отървава от съпрузите си, като ги убива.

В своя пик мрежата на Бланко прокарвала кокаин на стойност 80 милиона долара всеки месец. Най-големите ѝ пазари включват Ню Йорк, Маями и Лос Анджелис.

Кокаиновата империя на Бланко ѝ спечели прякора „Кръстницата“, отговорът на Колумбия на Вито Корлеоне от „Кръстникът“.

След като ражда четвъртото си и последно дете през 1978 г., тя му дава името Майкъл Корлеоне в чест на главния герой на филма.

Charles Cosby, Michael Corleone Blanco, & Griselda Blanco. California, 1992.



The most anticipated part of Griselda’s story that the fans didn’t get to witness in the new series. Charles and Griselda’s relationship began during her imprisonment in California after she was… pic.twitter.com/gCkIvu0LOt — Boss (@_ValTown_) February 4, 2024

Царството на терора на Бланко в Маями

Насилието беше основата, върху която Бланко изгражда и поддържа своята империя. Това беше горивото, който поддържаше двигателя на нейната мрежа - и той превърна Маями в бойно поле на войните с наркотици.

Една от най-публичните атаки се случва на 11 юли 1979 г. Двама мъже, вероятно по нареждане на Бланко, застреляли търговец на кокаин и неговия бодигард в магазин за алкохол в Dadeland Mall в Маями.

При друг инцидент в Маями Бланко поръчва убийството на своя сътрудник Хесус Кастро, който според сведенията е ритнал едно от децата ѝ. Но когато нейните наемници се опитали да го застрелят през 1982 г., те погрешка убиват двегодишния син на Кастро Джони.

Според Хорхе Аяла, един от нейните убийци, Бланко приветства грешката. „Първоначално тя беше много ядосана. Но когато научи, че сме убили сина му случайно, тя каза, че се радва, че вече са квит."

Децата на Бланко стават свидетели на насилие от първа ръка. През 1983 г. тя вероятно е наредила смъртта на третия си съпруг, Дарио Сепулведа. Той бил убит пред очите на Майкъл Корлеоне, техния петгодишен син, в Колумбия.

Общо властите подозираха участието на Бланко в не по-малко от 40 убийства в САЩ.

To watch the full film of GRISELDA BLANCO check thread 🧵👇 pic.twitter.com/CLLmq21NVx — Four ⁴ Trends (@Everytrendsplug) January 30, 2024

Падението на Бланко

Бланко успява да остане една крачка пред закона — поне за известно време. Американската администрация за борба с наркотиците работи с информатори, за да я проследи и да повдигне дело срещу нея.

Длъжностни лица я арестуват в Ървайн, Калифорния, на 17 февруари 1985 г. и произтичащият процес я осъди на 15 години затвор. Девет години по-късно идват още обвинения, този път за убийствата на Джони Кастро и наркодилърите Алфредо и Гризел Лоренцо.

Бланко била депортирана в Колумбия през 2004 г. и осем години живеела спокойно в Ел Побладо, най-богатият квартал на Меделин.

На 3 септември 2012 г. 69-годишната Гризелда Бланко отива до месарски магазин в Меделин. Изведнъж проехтяват два изстрела – идващи от пистолета на убийци на мотоциклет, които бързо бягат от местопрестъплението. Бланко пада мъртва.

Жената, която била изковала кървав път далеч от бедността на улиците на Меделин, в крайна сметка умира върху тях.