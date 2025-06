От фестивали до сватби: Ще измести ли шоуто с дронове фойерверките?

С пектаклите с дронове стават все по-популярни. Някога рядкост, сега те се появяват на различни поводи - от рождени дни и сватби до големи спортни събития. Някои тематични паркове дори имат постоянни шоута с дронове, които се провеждат няколко вечери подред, пише BBC.

Музикалният фестивал в Гластънбъри проведе първото си шоу с дронове през 2024 г.

А рекордните шоута изтласкват технологията до нейните граници – най-голямото шоу на дронове в историята се проведе в Китай миналия октомври. То представи общо 10 200 дрона и счупи рекорд, поставен само предходния месец. И така, означава ли всичко това краят на фойерверките?

OVER 10,000 DRONES LIGHT UP VIETNAM SKY Chinese firm DAMODA shattered the Guinness World Record with a 10,518-drone light show over Ho Chi Minh City. Move over fireworks—this is what 21st-century skyshows look like. pic.twitter.com/Heh5QMzfnh

„Те са наистина красиви – те са изкуство“, казва Сали Френч, коментаторка на индустрията за дронове, базирана в САЩ, известна като „Момичето с дронове“. Тя казва, че шоута с дронове са се провеждали на бейзболни мачове, корпоративни конференции и дори на пристанища, за да отпразнуват старта на круизните кораби.

Дисплеите с дронове стават все по-сложни, обяснява тя, като някои от тях включват хиляди летящи устройства, което им позволява да анимират фигури или модели с невероятни детайли.

„Видях шоу с дронове на тема „Междузвездни войни“, където имаше истинска битка със светлинни мечове“, добавя г-жа Френч.

China not only leads in making drones but also in controlling software.

The light show in the sky is made up of 5,000 drones. Imagine how difficult it is to ensure that every drone is in its exact position without malfunctioning. This is insane. pic.twitter.com/OGYwfVfTmy