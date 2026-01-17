Определиха Алеята на славата в Холивуд като "най-лошата" туристическа дестинация

Т уристическа компания направи класация на "най-лошите" туристически дестинации, които разочароват посетителите въпреки световната си слава, съобщава Fox News.

Компанията Stasher, специализирана в съхранение на багаж, публикува резултатите въз основа на оценките в Google Reviews, ангажираността в социалната мрежа TikTok, достъпността на летищата, качеството на местните места за настаняване и безопасността в страната.

Разгледани са над 100 популярни туристически атракции по целия свят, "които не си заслужават", като най-лошата оценка получава Алеята на славата в Холивуд, Лос Анджелис.

Анализаторите обясняват, че тази туристическа атракция, намираща се по протежение на булевард "Холивуд", има най-ниската оценка в Google и най-ниския рейтинг за безопасност. Освен това се намира на около 37 км от международното летище на Лос Анджелис.

Американската компания TripАdvisor оценява мястото с 3.4 от 5 звезди на своя уебсайт и го поставя на 64-то място в списъка от атракции, които трябва да се видят от туристите на Лос Анджелис. Туристи, посетили Алеята на славата споделят, че мястото е занемарено, мръсно и пълно с бездомни хора. Освен това почти не се срещат знаменитости.

"Холивудската алея на славата определено не беше това, което очаквах въз основа на телевизията и филмите. Цялата зона ни се стори опасна по време на посещението ни и не бих препоръчал да се водят малки деца.", споделя посетител за емблематичната чат от Холивуд.

„Не очаквайте да видите блясъка на Холивуд, защото ще останете разочаровани. Представата, която имате за Холивудската алея на славата е за звезди и блясък, но реалността е обикновен градски център със скъпи магазини за сувенири.", пише друг турист.