Опит за рекорд на Гинес: Теглене на самолет на живо по NOVA SPORT

NOVA SPORT ще направи съпричастни зрителите към опита за Световен рекорд на Гинес на живо на шампиона в силовия трибой Христо Мусков. В петък (13 ноември) от 10:45 ч. той ще излезе на пистата на летище „Васил Левски“ в опит да запише името си в историята на силовите спортове като изтегли самолет Airbus A320 на 20 метра за по малко от 31.30 секунди и подобри рекорда в тази дисциплина.

Силовият атлет Христо Мусков е четирикратен световен и петкратен европейски шампион по силов трибой. Той е единственият български участник в Strongman Champions League, който остава непобеден през последните десет години.

Подготовката му за подобряването на Световния рекорд на Гинес по теглене на самолет започна преди месеци. Тя е свързана със специализирани силови тренировки, техника и работа с оборудване, теглене на тир и тестово теглене на самолет. „Прецених, че можем да го направим и миналия месец имахме тренировка. Самолетът, който ще тегля ще тежи над 40 тона, а в петък ще видим дали ще успеем да поставим рекорд на „Гинес“, сподели шампионът Христо Мусков в „Здравей, България“.

Преминаването през строгите критерии на организацията Guinness World Records изисква не само изключителна физическа сила, но и абсолютна прецизност при организацията и измерванията на място. През 2025 г. Мусков успешно изтегля Airbus A220-300 на 25 метра на летище „Васил Левски“ —основа за следващата цел. Настоящият световен рекорд принадлежи на Марк Джийнс, който през февруари 2021 г. успява да изтегли Airbus A320 на 20 метра за 31.30 секунди. Целта на българския силов атлет е да преодолее това разстояние за по-малко време, за да запише името си в книгата на рекордите на Гинес.

Опитът за рекорд ще се проведе при спазване на всички международни стандарти и протоколи за безопасност на летище „Васил Левски“. Не пропускайте зрелищното събитие в петък, 13 ноември, от 10:45 ч. на живо по NOVA SPORT.