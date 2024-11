Опасен тренд в гримовете: Горещо лепило за сълзи

Я пония е известна със своето уникално отношение към модата и грима, като комбинира традиционни техники с иновации и креативност, които често водят до глобални тенденции в козметичната индустрия.

В последно време се появи необичайна тенденция, в която хората използват горещо разтопено лепило, за да създадат форма на сълза под очите си, което бързо набира популярност сред тийнейджърите. Въпреки това, експертите предупреждават, че използването на лепило за грим може да бъде опасно за здравето на кожата.

first ever attempt at making tears from hot glue



I can do better than this pic.twitter.com/mqppmUvot7