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One night of Adel закрива Sofia Summer Fest

„Концерт с кауза“ в подкрепа на фондация „Заедно в час“ закрива Летния фестивал на София на 13 септември

2 юли 2026, 11:42
One night of Adel закрива Sofia Summer Fest
Източник: Sofia Summer Fest

Sofia Summer Fest ще стартира на 22 юли с легендата Васил Найденов и ще завърши на 13 септември с „Концерт Кауза“ в подкрепа на мисията на „Заедно в час“ всяко дете в България да има достъп до качествено образование. Специално за събитието, за първи път в България, идва One night of Adel, определян като най-добрия трибют на Адел в UK. Зрителите ще се потопят в света на Адел, с изпълненията на Наоми Джонсън, финалист от The Voice UK.

„От миналата година подкрепяме „Заедно в час“ и тяхната дейност и още от тогава обсъждахме възможността за нещо по-голямо. Адски съм щастлив, че заедно ще подарим тази незабравима вечер на всички почитатели на Адел и на хубавата музика, а също така и че ще подкрепим супер смислената кауза на фондацията“, споделя Борислав Чучков, програмен директор на Sofia Summer Fest.

 „За нас е привилегия да бъдем част от закриването на Sofia Summer Fest с толкова мащабно събитие като гостуването на One night of Adele. Този концерт е прекрасен пример за това как удоволствието от хубавата музика може да бъде обвързано с реална подкрепа за децата на България, за да получат те образование, което истински ги подготвя за живота. Благодарим на Sofia Summer Fest за партньорството и на всеки присъстващ, който ще подкрепи по-доброто бъдеще за децата в България. Вярваме, че ни очаква една незабравима вечер с кауза“, споделя Траян Траянов, изпълнителен директор на фондация „Заедно в час“.

Билетите за концерта са в продажба в мрежата на Eventim.

Повече информация за Sofia Summer Fest, както и пълната програма може да намерите на: сайта на фестивала и страниците в социалните мрежи Facebook и Instаgram.

NOVA е медиен партньор на Sofia Summer Fest.

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